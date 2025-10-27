友人訪問、いつも手ぶら。私がお茶菓子出すの、もうやめてもいい？【ママリ】

毎回手ぶらで遊びに来る友だち。こちらからはお茶菓子出さなくてもいいですか？

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

©ママリ

うちに遊びに来る際に手土産を持って来ない友達について。



今日お友達が遊びに来ますが、毎回手ぶらです。別に物が欲しいわけではないのでいいのですが、普通、人のお宅にお邪魔する時って小さくても少しでも手土産持って行きませんか？



何度かうちを行き来している子には、子供同士たくさん遊ばせたいし、毎回手土産持って来るのも苦痛になるだろうし、手ぶらで気楽に来てね～とは伝えていますが、その子には何も伝えていないのに最初から手ぶらです。



そういう子におもてなしって皆さんどうしてますか？



一応、今まではお茶出して、子供用のお菓子とジュース出してますが、、。もうなんかいいかな、、って思えちゃいます。どうせ今日も何も持って来ないだろうし。子供同士遊ばせたいので会いますが、モヤモヤします😞 出典：

qa.mamari.jp

子どもがお互いの家を行き来する際、相手の家に何らかの手土産を持たせる家庭もあるでしょう。暗黙のルールとしてお互いの家庭で持ち物を決めている方もいるかもしれません。中には親同士が仲が良く「もう、都度のお土産はナシにしようね」と話をして気楽に行き来する関係になれる場合もあります。



一方で、保護者同士が知り合いではない友だちが増えるのが、子どもが小学生ごろになってから。この場合、相手の家庭と自分の家庭の感覚がずれているとモヤモヤする場合があります。



今回の投稿者は、子どもの友だちが家に来る際、何も持たずに来ることにちょっとモヤモヤしているようです。子ども同士は遊ばせたいけれど、最初から気遣いがない状態に少し戸惑っている様子。



この投稿に、ママリユーザーからはどんな声が寄せられたのでしょうか。

最低限のおもてなしで良いのでは？公園で遊ぶと良い！などさまざまな意見が

迎える側も片付け掃除お茶菓子の用意などいろいろ大変ですよね💦その手間を考えると私は手ぶらでは絶対行けません💦

でももし手ぶらで来られたとしても最低限飲み物ぐらいは出しますかねぇ～💦親のお菓子は出さないかも😅めっちゃモヤモヤしますね😅 出典：

qa.mamari.jp

相手の家に行ったときはどうですか？？

何もないならお茶くらいでいいと思います😅

何なら家遊びやめて支援センターや公園だけで遊ぶようにしたいです😂 出典：

qa.mamari.jp

今回の投稿では、投稿者の子どもが相手のお家に行っているのかどうかまでは分からないので、相手のお家で遊ぶ際に、その子の保護者がどのような対応をしているかまでは分かりませんでした。



ただ、投稿の様子からすると、いつも投稿者のお家で遊んでいるように受け取れましたね。もしいつも投稿者のお家で遊んでいるにもかかわらず、何の配慮もないようであれば、回答にあったように「家遊びをやめる」というのも1つの方法に思えますね。



外で会って遊べば自宅で用意するものもなくなります。今はアレルギーなどについても対処が必要な場合があるので、どうしてもであれば自分で食べるおやつは自分で持ってくる、というルールにしても良いかもしれません。



もしくは、遊ぶ際は「みんなお菓子や手土産なし」にするとすっきりするかもしれません。飲み物も自分で水筒を持ってくることにすれば、お家に呼ぶ側も気を遣わなくてよくなる気がします。



子ども同士が遊ぶ場合のお菓子問題は、ちょっとしたことですがモヤモヤしやすい内容です。もし直接話せるのであれば、相手の保護者に「お互い手土産はなしで」と言えると楽になるかもしれませんね。

子どもの友人がヘアカラー、小学生のわが子も「染めたい」許可するつもりはないけれどモヤモヤ

©ママリ

小学生の毛染め反対派の方、もし子供の仲良しのお友達が染めてたらどう思いますか？そしてその影響で自分の子供が染めたいと言い出したらどうしますか？

まさに↑の状況なのですが、多様性の時代見た目でどうこう言う時代ではないとはいえ子供の毛染めだけはどうしても受け入れられません。自分の子供にはカラーのお薬もきついし染めたいなら高校生になって自分のお小遣いで染めなさいと言って許可するつもりはないです。ただ子供はどうして私のママはダメって言うのか不満に思ってると思います。よそはよそ、うちはうちと言って理解してもらうしかないでしょうか？

子供がしたいと言ったらヘアカラーを容認する親の多さに驚いています 出典：

qa.mamari.jp

小学校でわが子が仲良くしている子が毛染めしたという投稿者さん。影響されてわが子もヘアカラーしたがっているようですが、まだ小学生のわが子に許可するつもりはないといいます。



とはいえ、他の家庭が許可している以上、わが子への説明に迷う面がある様子。そもそも毛染めを認めている友人の親にもモヤモヤしているように読み取れます。

よそはよそ、自分の家庭に合った方法で解決して

投稿者さんの声に対し、ユーザーからはさまざまな声が寄せられました。投稿者さんの友人の親同様「自分としては子どもの毛染めに抵抗がない」という方もいる一方、周囲の目を気にしたり、家庭としての考えを優先したりで染めさせない親の声が目立ちました。

よそ様の子に対しては何も思いませんが、我が子が染めたいと言ったらとめます。 出典：

qa.mamari.jp

うちの息子の小学校でも染めてる子多くてびっくりしました😅

それを親が許してるんだ。。。と正直引きました💦 出典：

qa.mamari.jp

よその親については気にしないという声と、毛染めを許可すること自体に引くという声の両方がありました。家庭によって考えはさまざまですが、薬剤の影響や周囲からの見え方などを懸念して染めない親からすれば、価値観が合わないように思うケースもあるのかもしれません。



また、わが子への説明についてもアドバイスする投稿が寄せられていました。

うちは皆敏感肌なので、なにより肌荒れが酷くなるかもしれないこと、他人から悪く見える可能性があること、印象が悪いと損をすることもあること、

カラーや手入れにはお金がかかること、1時間くらいじっとしてないといけないこと（うちの子には無理そう😂）

などを伝えてそれでもやりたいなら、夏休みに毛先だけカラーして始業前にカットするかもです💦

女児ならワンタッチエクステでメッシュにするとかも提案してみるつもりです😂 出典：

qa.mamari.jp

子どもがヘアチェンジをしたいという思いなら、長期休みに少しだけかなえてあげたり、エクステやつけ毛を使うのも一つの手ですよね。わが子がしたいことや理由をじっくり聞いたうえで、家庭にあった落としどころを見つけられるといいでしょう。



急に「毛染めをしたい」と言われたら焦ってしまうのが親心。そんなとき、こうしてさまざまな意見を見ると少し冷静になれるのではないでしょうか。子育て中のモヤモヤや悩みの解決について、参考になる投稿でした。

授業中に泣いた子をフォローしたのに「うるさい！」小1息子がショックを受けたできごと

©ママリ

小学校でGoogleマップで地域を探検しよう！というパソコンでの授業があったそうです。

それは楽しそうでいいね！って思ったのですが、、、、



小1、

Googleマップで自分の家を探したり上から航空写真で見たそうで、



友達の間で、〇〇くんち大きいね！〇〇くんちちっちゃ！みたいな話題になってしまったみたいです。



うちの方は都会ではないので土地を持ってる人は結構大きな土地を持っているし、ない人は本当にないという振り幅が大きいのですが、



2世帯で住んでる方も多い地域なので

2世帯だからこその大きさみたいなのもあるけど、子どもたちがそれをわかるはずもなく



家小さいね。と言われた子が泣いてしまったそうです。



息子が、「そんなことないし、大きさとか別にいいじゃん。自分の家が気に入っていれば別にいいんだよ」



と言ったら、フォローしたつもりなのに

泣いてた子が



「自分は家小さいって言われてないからってうるさい！」





と余計に泣いてしまったそうです。



息子はフォローのつもりだったから、なんで自分まで怒られたのか理解できずに

家で怒ってました。



もちろん先生も周りのみんなに注意したし、

泣いている子にも、

嫌なことを言われたよね、辛かったね、だけど

かばってくれた〇〇くん（息子）に対しての態度はあなたも良くなかったよね。

優しさで声をかけてくれた〇〇くんの気持ちを台無しにしちゃったよ。

と伝えてくれたそうで、



息子は先生から後で呼び出されて

「さっきは揉め事の中、一人だけ優しい言葉をかけてあげられて、素晴らしかったよ。あの子はあんなふうに言っていたけど、恥ずかしいとか、悲しいとかいろんな気持ちが混ざっていて、ありがとうと言えなかったと思う。

ごめんね。ありがとう。2年生になっても、そのまま優しい〇〇くんでいてね」



と褒められたそうで喜んでいましたが





今朝、「先生には褒められたけど、俺は味方したのにうるさいって言ってきたあいつを一生許さない！」と怒って出かけていきました😅





本当に優しい子なんですけど、まだ小1なので、その優しさをむげにされることを許せないんですよね😅



人のお家の大きさを指摘しちゃう子、なんなんでしょうね。幼稚園の頃にもいたけど小1なら



これを言われたら嫌だろうとかわかりそうですがわからないもんなんですかね、、、 出典：

qa.mamari.jp

授業中に「家が小さい」と言われたことにショックを受けて泣き出してしまった友達をフォローしたのに「うるさい！」と言われてしまったという投稿者さんの息子さん。



友達はフォローしてもらえてうれしい一方、その場では恥ずかしさや怒りが優ってしまったのかもしれません。息子さんもショックだったと思いますが、先生のフォローがあってよかったですね。

モヤモヤにさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「思いやりを持てるのは2、3年になってから」というコメントがありました。

１年生なら、自分の事だけで精一杯のお子さんも多いと思うので、悪気はないですが、子供らしい正直さだと思います…。

個人差があるので必ずしもではないですが、情緒面で思いやりを持てるようになるのは、２、３年生くらいからかなぁと感じています。

周りを思いやれて、優しい息子さんなんですね^_^素敵だと思います。 出典：

qa.mamari.jp

子どもの性格や成長のスピードも大きく関係しそうですが、1年生ではまだまだ思ったことをポロッと言ってしまうものなのかも。学年が上がっていくにつれてさまざまな失敗を経験し、言っていいことダメなことの判断がつくのでしょう。息子さんにとっては納得できないできごとだったと思いますが、どうかこれに懲りずにこの先も優しい心を持ち続けてほしいですよね。



他にも「子どもはひやひやする」というコメントがありました。

息子さんも先生もすてきですね✨

ほんと、子どもって無邪気にひどいこと言ったりするから、ひやひやしますよね😅 出典：

qa.mamari.jp

先生のフォローがあって本当に良かったですよね。息子さんにとっては先生がちゃんと見て褒めてくれたというのは自信につながったはず。投稿者さんもたくさん褒めてあげてほしいですよね。



このエピソードには後日談があり、もう遊ばないと怒っていた息子さんは泣いた友達とその後も一緒に遊べているそう。根に持たずに友達でいられるのは子どものすてきな能力ですよね。子ども同士のトラブルについて、親目線で考えさせられるお話でした。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）