岩手県、秋田県で２７日、クマに襲われたとみられる人身被害が相次ぎ、２人が遺体で見つかった。

環境省によると、今年度のクマによる人身被害の死者数は１０人（２４日時点）で、過去最悪だった２０２３年度の６人を上回っており、犠牲者が後を絶たない深刻な事態となっている。（盛岡支局奥州通信部 松本茉莉、秋田支局 吉田夏子）

２７日午前１０時４５分頃、岩手県一関市厳美町（げんびちょう）で、「住人と連絡がつかない」と親族から１１０番があり、駆けつけた警察官がこの家に住む佐藤富雄さん（６７）の遺体を庭で見つけた。佐藤さんには獣にひっかかれ、かまれたような傷があり、すぐそばで飼い犬も死んでいた。一関署はクマに襲われた可能性があるとみて詳しく調べている。

市によると、地元猟友会が午後、体長１・５メートル、体重７０キロほどのオスの成獣を駆除した。市職員らが庭で箱わなを設置している最中にクマが現れたという。現場は山あいの田畑に囲まれた集落で、約１キロ離れた民家では２２日に別の飼い犬がクマに襲われて死んでいた。近くに住む農業女性（３８）は「クマが人里の民家まで近づいてきたことはなかった。怖くて犬の散歩もできない」と語った。

秋田市雄和萱ヶ沢（ゆうわかやがさわ）では２７日午前１１時頃、田んぼ近くの側溝で女性の遺体が見つかった。損傷が激しい遺体の状況やクマの目撃情報があったことから、秋田東署はクマに襲われた可能性が高いとみて身元などを確認している。現場は山林に囲まれるように住宅が点在し、遺体が見つかった頃、別の住民が近くで体長１・５メートルほどのクマを目撃していた。

新潟県上越市大島区棚岡では２７日午前８時４５分頃、森林の測量をしていた２０歳代の男性２人がクマに襲われ、ともに軽傷を負った。市によると、やぶの中から突然現れた体長１メートルほどのクマに足首をかまれ、腕をひっかかれたという。

環境省のまとめでは、４〜９月のクマによる人身被害（死者を含む）は、岩手２２人、秋田１９人、長野１５人など２０都道県で１０８人に上っている。