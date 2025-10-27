たったの5分でプレイ可能に。

レゴがほぼ原寸大で再現したものの、唯一ゲームが遊べないのが残念な｢LEGO Game Boy｣。2025年10月1日に発売してからまだひと月も経っていないというのに、誰もが本物のゲームで遊べる改造キットが誕生しました。

レゴなのにゲームが起動

「BrickBoy」は一度完成させた｢LEGO Game Boy」に、ディスプレイと基板×スピーカー×バッテリー、ボタンを組み込むだけ。改造の所要時間はたったの5分というお手軽っぷりです。プログラミングもはんだ付けも要りません。

ただエミュレーターでゲームを起動するので、カートリッジは挿せないんですよね。データを自分で吸い出す必要があります。

キットは3種類

エッセンシャル・キットは1番安く、乾電池2本を使ってシンプルにゲームがプレイできます。ゲーマー・キットは画面裏に充電池があり、高速ゲームプレイ、バックライト設定、Bluetooth音源と無線アップデートといった機能があります。コレクターズ・エディションは上記の機能に加え、展示モードで飾っている時でも常時点灯を可能にします。

Image: KICKSTARTER

量産化に成功

ちょっと前にはカスタム基板を組み込み、魔改造でホントにプレイ可能にした猛者も現れました。それもスゴいことですが、ポン付けキット化で量産体制を整えちゃった「BrickBoy」は一枚上手って感じです。

ゲームボーイは中古で良ければ今でも手に入りますよね。でもこんなに魔改造が出てくるのは、やっぱりあえてレゴで遊ぶのがオツってことなのかも？

クラファンで出資できる

「BrickBoy」は現在、クラウド・ファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

Source: LEGO, YouTube, Instagram, BrickBoy, KICKSTARTER