取り付けるだけ。レゴ製ゲームボーイをプレイ可能に改造できるキット
たったの5分でプレイ可能に。
レゴがほぼ原寸大で再現したものの、唯一ゲームが遊べないのが残念な｢LEGO Game Boy｣。2025年10月1日に発売してからまだひと月も経っていないというのに、誰もが本物のゲームで遊べる改造キットが誕生しました。
レゴなのにゲームが起動
「BrickBoy」は一度完成させた｢LEGO Game Boy」に、ディスプレイと基板×スピーカー×バッテリー、ボタンを組み込むだけ。改造の所要時間はたったの5分というお手軽っぷりです。プログラミングもはんだ付けも要りません。
ただエミュレーターでゲームを起動するので、カートリッジは挿せないんですよね。データを自分で吸い出す必要があります。
キットは3種類
エッセンシャル・キットは1番安く、乾電池2本を使ってシンプルにゲームがプレイできます。ゲーマー・キットは画面裏に充電池があり、高速ゲームプレイ、バックライト設定、Bluetooth音源と無線アップデートといった機能があります。コレクターズ・エディションは上記の機能に加え、展示モードで飾っている時でも常時点灯を可能にします。
量産化に成功
ちょっと前にはカスタム基板を組み込み、魔改造でホントにプレイ可能にした猛者も現れました。それもスゴいことですが、ポン付けキット化で量産体制を整えちゃった「BrickBoy」は一枚上手って感じです。
ゲームボーイは中古で良ければ今でも手に入りますよね。でもこんなに魔改造が出てくるのは、やっぱりあえてレゴで遊ぶのがオツってことなのかも？
クラファンで出資できる
「BrickBoy」は現在、クラウド・ファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。
