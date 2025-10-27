Stola.の秋冬コレクションに注目♡石川恋が魅せる最新スタイル

女優・モデルの石川恋さんを起用したStola.（ストラ）のWEB特集第4弾が公開。プライベートでも愛用している彼女が「リアルに着たい」と感じた秋冬の新作を、自身のコメントとともに紹介します。レザーやスウェット、レイヤードスタイルなど、この季節の“旬”が詰まったスタイリングに注目です。

Stola.×石川恋が魅せる秋冬の最旬スタイル

今回の特集では、トレンドを取り入れつつ上品さを忘れない大人コーデを提案。

ショート丈のレザーブルゾン（26,400円）にチュールスカート（18,700円）を合わせたレディなスタイルや、プルオーバー×スカートセットアップ（25,300円）の上品なスウェットコーデなど、どんな日も“私らしく”過ごせるラインナップです。

石川恋さんが着こなすことで、より一層リアルで洗練された印象に。

素材とバランスで魅せる、こなれ感ある秋冬コーデ

レイヤードスタイルでは、衿つきプルオーバー（17,600円）を重ねたトレンド感ある着こなしを提案。イエローとブラウンの色合わせが、秋冬のムードを引き立てます。

さらに、カシミヤ混のウールジャケット（42,900円）やウール調パンツ（23,100円）など、上質素材をミックスした異素材コーデも登場。

異なる質感を重ねることで、シックでありながらも遊び心ある大人のスタイリングが完成します♪

秋冬のファッションに彩りを添えて♡

Stola.の秋冬コレクションは、フェミニンでありながらもトレンド感のある絶妙なバランスが魅力。

石川恋さんが提案するリアルクローズは、毎日のコーデをもっと自由に、もっと楽しくしてくれます。

自分らしい“今”を楽しむ大人の女性にこそおすすめの特集。今すぐStola.公式オンラインストアで最新ルックをチェックしてみて♡