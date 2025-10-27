バラエティー力が高いと思う「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 2位「松田元太」、僅差の1位は？
芸能事務所の「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、多くの男性タレントが所属しています。
そこで、All About ニュース編集部は10月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。今回のランキングは、30歳未満の若手タレントを対象としています。
この記事では、「バラエティー力が高いと思うSTARTO社所属の若手タレント」に関するランキングを紹介。どのタレントが評価を受けたのでしょうか？
【16位までの全ランキング結果を見る】
2位に輝いたのは、Travis Japanに所属する松田元太さんです。2011年に事務所へ入所した松田さんは、2022年にTravis Japanのメンバーとして配信シングル『JUST DANCE!』で全世界メジャーデビューを達成。ダンススキルの高いアイドルとして知られ、卓越したパフォーマンスをさまざまな場面で披露しています。
天真らんまんなキャラで人気となり、『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』『ぽかぽか』（ともにフジテレビ系）などのバラエティー番組で活躍。『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）にも出演し、バラエティースキルの高さを見せています。
回答者からは、「愛され×おバカキャラで爆売れしているから」（20代女性／兵庫県）、「話のテンポも良く頭の回転が速いと思う」（40代女性／愛知県）、「咄嗟の返しとか、いじられ方とか本当にうまい。天然も才能」（30代女性／栃木県）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのは、SixTONESに所属するジェシーさんでした。ジェシーさんは、2006年に事務所へ入所。その後、SixTONESのメンバーとしてメジャーデビューし、ヒット曲を数多く発表しています。
個人では俳優業のほかに、数多くのバラエティー番組に出演。『有吉ゼミ』（日本テレビ系）では、人気企画の「八王子リホーム」シリーズに参加しています。『オオカミ少年』（TBS系）ではトークスキルの高さを披露。実績が認められ、『お笑いの日2025』（TBS系）にスペシャルサポーターとしてSixTONESの田中樹さんと共に出演したばかりです。
回答者からは、「常に笑いを取りに行く姿勢が感じられて、見ていて飽きないです」（30代女性／神奈川県）、「どんな場面でも明るくて、先輩であっても喰らいつく姿は見ていて爽快感があります」（30代女性／京都府）、「コミュニケーション能力が高く盛り上げ力があると思う」（60代男性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は10月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。今回のランキングは、30歳未満の若手タレントを対象としています。
この記事では、「バラエティー力が高いと思うSTARTO社所属の若手タレント」に関するランキングを紹介。どのタレントが評価を受けたのでしょうか？
2位：松田元太（Travis Japan）／78票
2位に輝いたのは、Travis Japanに所属する松田元太さんです。2011年に事務所へ入所した松田さんは、2022年にTravis Japanのメンバーとして配信シングル『JUST DANCE!』で全世界メジャーデビューを達成。ダンススキルの高いアイドルとして知られ、卓越したパフォーマンスをさまざまな場面で披露しています。
天真らんまんなキャラで人気となり、『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』『ぽかぽか』（ともにフジテレビ系）などのバラエティー番組で活躍。『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）にも出演し、バラエティースキルの高さを見せています。
回答者からは、「愛され×おバカキャラで爆売れしているから」（20代女性／兵庫県）、「話のテンポも良く頭の回転が速いと思う」（40代女性／愛知県）、「咄嗟の返しとか、いじられ方とか本当にうまい。天然も才能」（30代女性／栃木県）などの意見が寄せられました。
1位：ジェシー（SixTONES）／89票
1位に輝いたのは、SixTONESに所属するジェシーさんでした。ジェシーさんは、2006年に事務所へ入所。その後、SixTONESのメンバーとしてメジャーデビューし、ヒット曲を数多く発表しています。
個人では俳優業のほかに、数多くのバラエティー番組に出演。『有吉ゼミ』（日本テレビ系）では、人気企画の「八王子リホーム」シリーズに参加しています。『オオカミ少年』（TBS系）ではトークスキルの高さを披露。実績が認められ、『お笑いの日2025』（TBS系）にスペシャルサポーターとしてSixTONESの田中樹さんと共に出演したばかりです。
回答者からは、「常に笑いを取りに行く姿勢が感じられて、見ていて飽きないです」（30代女性／神奈川県）、「どんな場面でも明るくて、先輩であっても喰らいつく姿は見ていて爽快感があります」（30代女性／京都府）、「コミュニケーション能力が高く盛り上げ力があると思う」（60代男性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)