ウェンディーズ「Jr.ウェンディーズチリバーガーセット」が今だけ割引価格に！ 定番の味わいを手軽なサイズで【10月27日のLINEクーポン】
毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。
その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、ウェンディーズ＆ファーストキッチン「Jr.ウェンディーズチリバーガーセット」がお得に楽しめるクーポンです。
【図解】LINEクーポンの取得方法
▼「Jr.ウェンディーズチリバーガー」の魅力は？
ウェンディーズの看板メニューである「ウェンディーズチリ」を、食べやすいJr.サイズにアレンジ。フレッシュさを感じられるスライストマトも入った、新たな定番バーガーとなる商品です。
(文:All About ニュース編集部)
ウェンディーズ＆ファーストキッチン「Jr.ウェンディーズチリバーガーセット」が今だけ特別な価格で買える！ウェンディーズ＆ファーストキッチン「Jr.ウェンディーズチリバーガーポテトMドリンクセット」が50円引きで購入できるクーポンがLINEで配信中。有効期限は10月31日22時までとなっています。
