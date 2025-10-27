BUDDiiSが、約2年半ぶりのファンミーティング『バディフェス!!2025 ～世界で一番美しいのはだぁれ？～』を12月20日、21日に開催する。

2023年に初めて開催された『バディフェス!!』では“仲舞立高等学校”という架空の学校をテーマとしていたが、今回はとある童話をテーマとしているため、前回とは異なったカラーのイベントになるという。

同公演は前回から規模を大きくし、大宮ソニックシティ 大ホールにて2日間3公演にわたって開催。また、本公演が2025年最後の公演となる。

なお同公演のチケットは、ファンクラブ先行が受付中だ。

＜FUMIYA コメント＞

な・な・なんと！！！！！！約2年半ぶりに！！バディフェスが開催されます！！！いぇーーい！！ありがとうございます！普段のBUDDiiSのライブでは観られないほどふざけ散らかしていたあのイベントがまた開催されるということで、今回はどんな内容になっているのか、、、！？楽しみにしてもらえると嬉しいです！絶賛楽しく制作中でございます！

クリスマスなBUDDiiSを、会場で感じてください。（いや、様子がおかしいBUDDiiSかな？笑）

ハイホーハイホー♪♪

（文＝リアルサウンド編集部）