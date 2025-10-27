博多の“ポムポムプリン”コラボ客室が超かわいい！ ぬいぐるみなど限定お持ち帰りグッズも用意
福岡・福岡市にあるホテルニューオータニ博多は、11月1日（土）から、ポムポムプリンとホテルステイを楽しめる12月〜2026年3月分の宿泊プランの予約をスタートする。
【写真】かわいい！ ぬいぐるみなど宿泊者限定でもらえる“ポムポムプリン”グッズ
■1日2部屋限定のプラン
今回予約がスタートするのは、 6月29日（日）に発表された「サンリオキャラクター大賞2025」で9年ぶりに1位を獲得したポムポムプリンのコラボルームに泊まれる1日2部屋限定のプラン。
客室は、キュートなキャラクターたちがデザインされた「ポムポムプリンがいっぱいルーム」と「かわいいを発明！ラボルーム」の2種類が展開され、いずれもポムポムプリンの世界に包まれた特別な空間となっている。
また、本プランのためだけに描き下ろされた限定オリジナルグッズも用意。足裏に“HAKATA”の文字が刻まれた「ぬいぐるみ」をはじめ、「アクリルチャーム」や「今治タオル」、「博多織ポーチ」を、宿泊人数分持ち帰ることができる。
なお、本プランの12月〜2026年3月の宿泊予約は、11月1日（土）10時00分から、インターネット予約限定で受付開始となる。
