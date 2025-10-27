日本ハムからドラフト２位で指名された大院大のエドポロケイン外野手が２７日、大阪・吹田市内の同大学で大渕スカウト部長らから指名あいさつを受けた。涙も見せたドラフト会議当日を振り返ったエドポロは、「まじで頼む…みたいな感じで、取ってくれ取ってくれと思って待っていました。良くて３位かなと思っていたのでびっくりしました」と笑顔で話した。

１９０センチ、１０１キロの恵まれた体を持つスラッガー。一方、コンタクト率など技術面に課題を持ち、今春の時点では上位候補ではなかったという。その中での最終的な２位指名について、大渕スカウト部長は「トレーニングルームに毎日いるのは彼だと聞きました。非常に取り組みがよく、素直だということで、それであれば足りない技術はこれから伸びていくと判断して、少し下めに評価していたのを上げて評価しました」と経緯を明かした。

さらに「万波選手と水谷選手を足して２で割った選手になってほしい」と期待。チームは今季８勝の達孝太や同５勝の福島蓮ら、同世代が早くも中心選手になりつつある。エドポロは「誰にも負けないくらい努力して誰にも負けない活躍をしたい。いろんな人に憧れられるスーパースターになっていきたい」と力を込めた。