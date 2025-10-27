新たな【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ

２８日（火）の予想天気図に「台風のたまご＝熱帯低気圧」の予想が出てきました。「熱帯低気圧」の動向も気がかりですが、日本付近はこの「熱帯低気圧」とは別の「発達する低気圧」によって、荒れ模様になるおそれがあります。

２８日（火）～１１月６日（木）の、１１月３日（月祝）までのを画像で掲載しています。

雨風シミュレーション２８日（火）～１１月６日（木） 列島大荒れか

シミュレーションでは、熱帯低気圧と見られる「反時計回りの渦」が南シナ海で発生しますが、ベトナム方面に向かい不明瞭になるため、日本への影響はなさそうです。

ただ、日本付近に注目すると、別の「反時計回りの渦」が次々と通過する見込みです。

これは「台風や熱帯低気圧」ではなく、「前線上に発生した『低気圧』が日本付近で発達して通過する」ものと考えられます、３１日（金）～１１月１日（土）、１１月５日（水）～６日（木）に注目してご覧ください。

シミュレーションでは、発達する低気圧が３１日（金）ごろから１１月１日（土）ごろにかけて列島に沿うように進み、四国や近畿、東海、関東、東北、北海道に活発な雨雲がかかり、大雨の可能性があります。九州でも広い範囲で雨でしょう。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。気象庁から発表される最新の気象情報に注意してください。

３連休前半は雨マーク多い（２８日（火）～１１月３日（月祝））

全国各地の１１月３日（月祝）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。３１日（金）は低気圧が前線を伴い、その前線が日本列島を通過する見込みで、３１日（金）～１１月１日（土）は、雨のところが多いでしょう。ただ、晴れる傾向高いといわれる『晴れの特異日』の、１１月３日（月祝）は晴れのところが多くなっています。

