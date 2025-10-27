佐藤健、『CDTVライブ！ライブ！』で堂々のピアノ弾き語り披露 未経験からの挑戦に驚きと称賛の声
Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKが、27日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演。俳優の佐藤健らが、野田洋次郎（RADWIMPS）による楽曲「永遠前夜」をピアノ弾き語りで披露し、視聴者の間で大きな反響を呼んでいる。
【ライブ写真多数】TENBLANK、1日限りの白熱のライブの模様！ソロショットやゲーム中のショットも
ステージは、佐藤がひとりピアノの前に座る印象的なシーンからスタート。静かな鍵盤の音色とともに歌い始めると、その真っ直ぐな歌声と確かな演奏に、会場全体が静寂と緊張感に包まれた。その後、ドラムのカウントでバンド（宮崎優／ドラム（※崎＝たつさき）、町田啓太／ギター、志尊淳／ベース）が加わり、4人による初のテレビパフォーマンスが完成された。
この日放送された映像には、番組出演にあたっての打ち合わせシーンも含まれており、佐藤は「人生一回ですし、この機会を逃したら一生ないだろうし。アーティストのための演出をしてくれる、そういう番組だから出たいと思った」と真剣な表情で語った。また、未経験の状態から、作品に向けて1年以上かけてピアノを練習してきたことも明かされた。
SNS上では、「佐藤健くんピアノ弾き語りはイケメンが過ぎるて」「弾き語りでめちゃ上手い」「未経験から始めたとは思えない」など称賛の声が続出。「佐藤 健くんピアノうまくてビックリ!!」「弾き語り、想像以上に上手くてびびった」「弾き語りも出来るんだ」と、演技以外での新たな一面に驚くファンのコメントも多く見られた。
音楽番組で初めて披露された佐藤の弾き語りパフォーマンスは、視聴者に強い印象を残すこととなった。
