２６日のフジテレビ「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」では、日米首脳会談が取り上げられた。

公用車としてアメリカのピックアップトラックの購入を検討しているとされる報道について、弁護士の橋下徹氏は「ちょっとやりすぎなのかなと思ってるんですよ」と疑問を呈した。

一部報道によると、フォード社製とされ「フォードってあまりにも日本で不人気だから２０１６年に撤退してるんですよ。だから、アメリカ車が日本で売れるためになにか不公平なルールがあるとか、環境が悪いなら、それを整備すればいいけど、政府が公用車として買うって、ちょっとあまりにもヘコヘコしすぎなんじゃないですか」と断。

続けて「いま中国はアメリカに対して対等な関係でガッチャンガッチャンやってるんですよ。アメリカと喧嘩してるわけで。アメリカと喧嘩しろとまでは言わないけど、ちょっとしっぽ振りすぎな気がしますよ」と述べた。

ゲスト出演していた政調会長特別補佐の自民党・鈴木英敬氏は「我々も公用車で活用、購入と聞いていないですし、トランプさんはアメリカ国民向けにいいように見せる部分をピックアップして見せるのが非常に上手。しっかり議論した上で国益にかなうかどうか、そういうことも含めてやっていけたら筋だと思います」と応じた。