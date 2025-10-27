10月24日から26日にかけて、「SoftBankウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会秋田県予選会」が横手市増田体育館、横手体育館、三種町琴丘総合体育館で行われた。

第1シードの県立能代科学技術高校は準決勝で県立秋田工業高校と対戦。第3クォーターが終わった時点で44－55と10点ものリードを奪われる展開となった。粘る能代科学技術は最後の10分間で24得点を挙げる猛追を見せるが、68－69で敗退。ウインターカップ出場を逃した。

能代科学技術との熱戦を制した秋田工業は、決勝で初のウインターカップ出場を目指す秋田令和高校と対戦。ディフェンスリバウンドから早い展開に持ち込んだ秋田工業は第1クォーターで16点ものリードを奪う。その後も、秋田令和の反撃を退け、91－73で勝利。2年連続5回目のウインターカップ出場を果たした。

なお、女子は今夏のインターハイに出場した県立湯沢翔北高校が安定した戦いぶり発揮した。決勝では県立秋田中央高校を89－62と危なげない内容で勝利。前身の湯沢北高校から通算して、2年連続24回目のウインターカップ出場を決めた。