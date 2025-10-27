BE:FIRST、The Jackson 5にリスペクトを込めて制作された「I Want You Back」リメイクカバーMV公開
BE:FIRSTが、10月29日にリリースする初のベストアルバム『BE:ST』のリード曲、The Jackson 5の名曲をリメイクカバーした「I Want You Back」のMVを公開した。
■BE:FIRSTの記憶を詰め込み、音楽の楽しさを伝えるMV
このたび公開された「I Want You Back」のMVは、音楽やダンスを初めて「好き」と感じた“あの瞬間”が、BE:FIRST自身だけでなく、MVを観ている人にも甦るような映像を目指して制作。
まるで童心に返ったように音楽の楽しさがめくるめく、これまで培ってきた音楽を楽しむ力と、ここまで歩んできた楽曲の軌跡、そして原曲であるThe Jackson 5の「I Want You Back」へのリスペクトを、ひとつのおもちゃ箱に詰め込んだような世界観に仕上がった。
MVには「Shining One」「Betrayal Game」「Mainstream」「Blissful」「Sailing」「GRIT」など、これまでのBE:FIRSTの楽曲やMVの記憶の欠片がたくさん詰め込まれたもの。また、最新のボリュメトリックビデオ技術を活用し、BE:FIRSTのメンバーを3Dデータ化することで、踊り出すBE:FIRSTフィギュアを作り出すなど、最新技術も取り入れている。
近代ボーイバンドのプロトタイプでもあるThe Jackson 5に、BE:FIRSTの魅力のひとつであるファミリー感を重ね合わせながら、初期衝動や憧れ、これまでの軌跡、未来への期待、すべてを詰め込んで、今の“自分たちの世界”を作り出したMVに注目だ。
■リリース情報
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
『BE:ST』特設サイト
BE:FIRST OFFICIAL SITE
