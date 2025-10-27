■メジャー3rdフルアルバム『physical mind』

2025年12月10日(水)発売

特設サイト：https://macaroni-special.com/physical_mind

【完全生産限定盤(OKKAKE盤) [CD+Blu-ray]】

PPTF-8190〜8191 \6,600(税込)

※FC会員限定販売

※透明スリーブケース付き特別仕様

【初回生産限定盤A (Billboard盤) [CD+Blu-ray]】

TFCC-81171〜81172 \6,600(税込)

※透明スリーブケース付き特別仕様

【初回生産限定盤B(hope盤) [CD+Blu-ray]】

TFCC-81173〜81174 \6,600(税込)

※透明スリーブケース付き特別仕様

【初回仕様限定盤(通常盤) [CD]】

TFCC-81175 \3,300(税込)

完全生産限定盤(OKKAKE盤)

初回生産限定盤A (Billboard盤)

初回生産限定盤B(hope盤)

初回仕様限定盤(通常盤)

▼アルバム収録曲

・パープルスカイ (テレ東系ドラマ9『コーチ』主題歌)

・高円寺へ (『平子と小宮のずっと高円寺にいるテレビ』テーマソング)

・ハナ (NHK『みんなのうた』10-11月放送 )

・化け物 (映画『火喰鳥を、喰う』主題歌)

・いつか何もない世界で

・静かな海

・ロング・グッドバイ

・NOW LOADING (映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌)

・然らば (TVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマ)

・poole (コカ・コーラ『紅茶花伝』CMソング)

・忘レナ唄 (TVアニメ『忘却バッテリー』エンディング・テーマ)

・月へ行こう (映画『FLY！／フライ！』日本版主題歌)

他3曲、合計15曲収録

▼Blu-ray収録内容

【完全生産限定盤(OKKAKE盤) [CD+Blu-ray]】

＜マカロックツアーvol.17 〜思ひ出いっぱい☆地元へ帰ろう編〜＞

2024/2/29 KT Zepp Yokohama

※完全生産限定盤(OKKAKE盤)のみに収録

01 Supernova

02 チューハイ少女

03 レモンパイ

04 girl my friend

05 ルート16

06 たしかなことは

07 なんだったっけ

08 東京エレキ

09 enough

10 悲しみはバスに乗って

11 愛の手

12 二人ぼっちの夜

13 イランイラン

14 keep me keep me

15 ワンドリンク別

16 言い訳ばかりの男

17 ハートロッカー

18 洗濯機と君とラヂオ

19 ヤングアダルト

encore

en1 なんでもないよ、

en2 OKKAKE

【初回生産限定盤A (Billboard盤) [CD+Blu-ray]】

＜NANO universe×Billboard Live “music from NANO universe”＞

2025/07/30 Billboard Live TOKYO

※初回生産限定盤A(Billboard盤)のみに収録

01 夜と朝のあいだ

02 働く女

03 レモンパイ

04 たしかなことは

05 恋人ごっこ

06 クールな女

07 月へ行こう

08 静かな海

09 なんでもないよ、

10 青春と一瞬

11 春の嵐

12 愛のレンタル

13 忘レナ唄

14 ルート 16

15 poole

16 ヤングアダルト

【初回生産限定盤B(hope盤) [CD+Blu-ray]】

＜マカロックツアーvol.19 〜いざvol.10のリベンジ!持ち寄ろう、それぞれのhope篇〜＞

2025/3/14 仙台PIT

※初回生産限定盤B(hope盤)のみに収録

01 ボーイズ・ミーツ・ワールド

02 レモンパイ

03 遠心

04 愛のレンタル

05 恋人ごっこ

06 poole

07 裸の旅人

08 ブルーベリー・ナイツ

09 たしかなことは

10 嘘なき

11 ヤングアダルト

12 この度の恥は掻き捨て

13 Mr.ウォーター

14 STAY with ME

15 Supernova

16 然らば

17 MAR-Z

18 青春と一瞬

19 hope

encore

EN1 なんでもないよ、

EN2 洗濯機と君とラヂオ

●店舗別予約･購入者特典

・Amazon.co.jp : メガジャケ

※ 商品の形態別にメガジャケの絵柄が異なります。

例）通常盤ご購入→通常盤のジャケ写のメガジャケをプレゼント

・楽天ブックス : スマホショルダー

(楽天ブックス限定 オリジナル配送パックにて配送)

・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE : スマホサイズステッカー

・HMV全店(HMV＆BOOKS online含む/一部店舗除く) : L判ブロマイド

・セブンネットショッピング : コンビニエコバッグ

・応援ショップ : B2ポスター

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。

※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。