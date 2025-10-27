マカロニえんぴつ、犬の日にNHK『みんなのうた』書き下ろし楽曲を配信リリース＋はっとりのかつての愛犬ハナがジャケットに
マカロニえんぴつが11月1日の犬の日、NHK『みんなのうた』のために書き下ろした新曲「ハナ」を配信リリースする。
作詞をはっとり(Vo)、作曲を高野賢也(B)が担当した新曲は、犬の飼い主への想いをテーマに愛犬家でもあるはっとりが犬の目線で綴った歌詞と、あたたかみのあるメロディが重なった心温まる仕上がりだ。ジャケットには、はっとりがかつて実家で飼っていた愛犬“ハナ”の写真が使用された。
また、現在放送中のNHK『みんなのうた』のアニメーションは、手描きの柔らかなタッチでCMや子ども向け教材を数多く手がける新垣れいみが担当。犬の目線から見た風景を織り交ぜ、楽曲の世界観に寄り添う映像作品となっている。
そして、マカロニえんぴつは12月10日に本楽曲も収録したメジャー3rdフルアルバム『physical mind』をリリースする。
■「ハナ」配信情報
2025年11月1日(土) 配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/Hana_Pre
■メジャー3rdフルアルバム『physical mind』
2025年12月10日(水)発売
特設サイト：https://macaroni-special.com/physical_mind
【完全生産限定盤(OKKAKE盤) [CD+Blu-ray]】
PPTF-8190〜8191 \6,600(税込)
※FC会員限定販売
※透明スリーブケース付き特別仕様
【初回生産限定盤A (Billboard盤) [CD+Blu-ray]】
TFCC-81171〜81172 \6,600(税込)
※透明スリーブケース付き特別仕様
【初回生産限定盤B(hope盤) [CD+Blu-ray]】
TFCC-81173〜81174 \6,600(税込)
※透明スリーブケース付き特別仕様
【初回仕様限定盤(通常盤) [CD]】
TFCC-81175 \3,300(税込)
▼アルバム収録曲
・パープルスカイ (テレ東系ドラマ9『コーチ』主題歌)
・高円寺へ (『平子と小宮のずっと高円寺にいるテレビ』テーマソング)
・ハナ (NHK『みんなのうた』10-11月放送 )
・化け物 (映画『火喰鳥を、喰う』主題歌)
・いつか何もない世界で
・静かな海
・ロング・グッドバイ
・NOW LOADING (映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌)
・然らば (TVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマ)
・poole (コカ・コーラ『紅茶花伝』CMソング)
・忘レナ唄 (TVアニメ『忘却バッテリー』エンディング・テーマ)
・月へ行こう (映画『FLY！／フライ！』日本版主題歌)
他3曲、合計15曲収録
▼Blu-ray収録内容
【完全生産限定盤(OKKAKE盤) [CD+Blu-ray]】
＜マカロックツアーvol.17 〜思ひ出いっぱい☆地元へ帰ろう編〜＞
2024/2/29 KT Zepp Yokohama
※完全生産限定盤(OKKAKE盤)のみに収録
01 Supernova
02 チューハイ少女
03 レモンパイ
04 girl my friend
05 ルート16
06 たしかなことは
07 なんだったっけ
08 東京エレキ
09 enough
10 悲しみはバスに乗って
11 愛の手
12 二人ぼっちの夜
13 イランイラン
14 keep me keep me
15 ワンドリンク別
16 言い訳ばかりの男
17 ハートロッカー
18 洗濯機と君とラヂオ
19 ヤングアダルト
encore
en1 なんでもないよ、
en2 OKKAKE
【初回生産限定盤A (Billboard盤) [CD+Blu-ray]】
＜NANO universe×Billboard Live “music from NANO universe”＞
2025/07/30 Billboard Live TOKYO
※初回生産限定盤A(Billboard盤)のみに収録
01 夜と朝のあいだ
02 働く女
03 レモンパイ
04 たしかなことは
05 恋人ごっこ
06 クールな女
07 月へ行こう
08 静かな海
09 なんでもないよ、
10 青春と一瞬
11 春の嵐
12 愛のレンタル
13 忘レナ唄
14 ルート 16
15 poole
16 ヤングアダルト
【初回生産限定盤B(hope盤) [CD+Blu-ray]】
＜マカロックツアーvol.19 〜いざvol.10のリベンジ!持ち寄ろう、それぞれのhope篇〜＞
2025/3/14 仙台PIT
※初回生産限定盤B(hope盤)のみに収録
01 ボーイズ・ミーツ・ワールド
02 レモンパイ
03 遠心
04 愛のレンタル
05 恋人ごっこ
06 poole
07 裸の旅人
08 ブルーベリー・ナイツ
09 たしかなことは
10 嘘なき
11 ヤングアダルト
12 この度の恥は掻き捨て
13 Mr.ウォーター
14 STAY with ME
15 Supernova
16 然らば
17 MAR-Z
18 青春と一瞬
19 hope
encore
EN1 なんでもないよ、
EN2 洗濯機と君とラヂオ
●店舗別予約･購入者特典
・Amazon.co.jp : メガジャケ
※ 商品の形態別にメガジャケの絵柄が異なります。
例）通常盤ご購入→通常盤のジャケ写のメガジャケをプレゼント
・楽天ブックス : スマホショルダー
(楽天ブックス限定 オリジナル配送パックにて配送)
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE : スマホサイズステッカー
・HMV全店(HMV＆BOOKS online含む/一部店舗除く) : L判ブロマイド
・セブンネットショッピング : コンビニエコバッグ
・応援ショップ : B2ポスター
※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。
※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。
■＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞
▼2026年
1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール
1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール
1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール
1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール
1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座
2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール
2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール
2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール
2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP
2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール
2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール
2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール
2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森
2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール
3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター
3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター
3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru
3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru
3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス
3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス
3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール
3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール
4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場
