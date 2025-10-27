本日の【上場来高値更新】 ニッパツ、キヤノンＭＪなど103銘柄
本日の日経平均株価は、米中対立の緩和期待や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比1212円高の5万0512円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は103社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、日米が造船能力強化に関する協力覚書締結の方向と報じられ関連銘柄に買いが向かった名村造船所 <7014> [東証Ｓ]、内海造船 <7018> [東証Ｓ]、25年12月期利益予想と配当予想の上方修正と自社株買い発表が好感されたキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想を上方修正したヒガシホールディングス <9029> [東証Ｓ]など。そのほか、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2359> コア 東Ｐ 情報・通信業
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4204> 積水化 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6301> コマツ 東Ｐ 機械
<6305> 日立建機 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6501> 日立 東Ｐ 電気機器
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6637> 寺崎電気 東Ｓ 電気機器
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6988> 日東電 東Ｐ 化学
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7012> 川重 東Ｐ 輸送用機器
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械
<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器
<7018> 内海造 東Ｓ 輸送用機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ 陸運業
<9034> 南総通運 東Ｓ 陸運業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ サービス業
<9658> ビジ太田昭 東Ｐ 情報・通信業
<9682> ＤＴＳ 東Ｐ 情報・通信業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース