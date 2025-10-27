クリープハイプ・尾崎世界観（Vo）が、11月24日に鳥取・米子 AZTiC laughsにて開催されるBSS山陰放送『森谷佳奈のはきださNIGHT!』の公開収録＜はきださNight!公開収録 〜陰フェスのはじまり〜＞にゲスト出演することを発表した。

本イベントは、パーソナリティである森谷佳奈とのトークと、尾崎世界観の弾き語りライブにて構成される。番組にはたびたびゲストとして出演してきたが、公開収録およびイベントの実施は初とのこと。

また、同日夜20時からは番組への生出演も予定しているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜はきださNight!公開収録 〜陰フェスのはじまり〜＞ 日時：11月24日（月・祝）13:30開場 / 14:00 開演

会場：米子 AZTiC laughs（https://aztic.net/laughs/）

チケット購入：https://l-tike.com/order/?gLcode=62713 番組HP：https://www.bss.jp/

番組X：https://x.com/kanayoru ◆ラジオ出演情報

山陰放送（BSS）「森谷佳奈のはきださNIGHT!」

11月24日（月・祝）20:00 - 22:00

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCe6ZkmMGU-2eyZ_8JsFhcdA

Radiko：https://radiko.jp/r_seasons/3683

◾️配信シングル「だからなんだって話」 2025.10.15（水）リリース

配信URL：https://creephyp.lnk.to/dakara_nandatte_hanashi

◾️Blu-ray&DVD『クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』

2025年11月16日（日）

特設ページ：https://www.creephyp.com/feature/creephyp15th-live

予約サイト一覧：https://creephyp.lnk.to/15th_Anniversary_Live_November_16_2024 ・品番：

Blu-ray：UMXK-1137 DVD：UMBK-1353

・価格：

Blu-ray：\7,700（税込）

DVD：\6,600（税込）

・仕様：

Blu-ray：三方背ケース / Blu-ray＋フォトブックレット

DVD：三方背ケース / DVD＋フォトブックレット ・収録内容（Blu-ray / DVD共通）

クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」

1：HE IS MINE

2：火まつり

3：NE-TAXI

4：生レバ

5：イト

6：栞

7：陽

8：一生のお願い

9：左耳

10：リバーシブルー

11：オレンジ

12：月の逆襲

13：憂、燦々

14：四季

15：目覚まし時計

16：しらす

17：ナイトオンザプラネット

18：キケンナアソビ

19：週刊誌

20：蜂蜜と風呂場

21：天の声

22：愛の標識

23：明日はどっちだ

24：風にふかれて

アンコール

25：おやすみ泣き声、さよなら歌姫 クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」＠Kアリーナ横浜 ドキュメンタリー映像

◾️クリープハイプライブ情報 2025年

11月2日（日）テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＠幕張メッセ4〜6ホール

11月15日（土）氣志團万博2025＠幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

11月22日（土）GFEST.2025＠Gメッセ群馬

12月14日（日）結びの夢番地2025 supported by みろくの里＠広島県立ふくやま産業交流館 ビッグ・ローズ

12月21日（日）MERRY ROCK PARADE 2025＠ポートメッセなごや1〜3号館

12月27日（土）FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＠インテックス大阪

2026年1月25日（日）FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive