クリープハイプ・尾崎世界観、BSS山陰放送公開収録イベント＜はきださNight!公開収録 〜陰フェスのはじまり〜＞出演決定。同日夜は番組への生出演も
クリープハイプ・尾崎世界観（Vo）が、11月24日に鳥取・米子 AZTiC laughsにて開催されるBSS山陰放送『森谷佳奈のはきださNIGHT!』の公開収録＜はきださNight!公開収録 〜陰フェスのはじまり〜＞にゲスト出演することを発表した。
本イベントは、パーソナリティである森谷佳奈とのトークと、尾崎世界観の弾き語りライブにて構成される。番組にはたびたびゲストとして出演してきたが、公開収録およびイベントの実施は初とのこと。
また、同日夜20時からは番組への生出演も予定しているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜はきださNight!公開収録 〜陰フェスのはじまり〜＞
日時：11月24日（月・祝）13:30開場 / 14:00 開演
会場：米子 AZTiC laughs（https://aztic.net/laughs/）
チケット購入：https://l-tike.com/order/?gLcode=62713
番組HP：https://www.bss.jp/
番組X：https://x.com/kanayoru
◆ラジオ出演情報
山陰放送（BSS）「森谷佳奈のはきださNIGHT!」
11月24日（月・祝）20:00 - 22:00
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCe6ZkmMGU-2eyZ_8JsFhcdA
Radiko：https://radiko.jp/r_seasons/3683
◾️配信シングル「だからなんだって話」
2025.10.15（水）リリース
配信URL：https://creephyp.lnk.to/dakara_nandatte_hanashi
◾️Blu-ray&DVD『クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』
2025年11月16日（日）
特設ページ：https://www.creephyp.com/feature/creephyp15th-live
予約サイト一覧：https://creephyp.lnk.to/15th_Anniversary_Live_November_16_2024
・品番：
Blu-ray：UMXK-1137 DVD：UMBK-1353
・価格：
Blu-ray：\7,700（税込）
DVD：\6,600（税込）
・仕様：
Blu-ray：三方背ケース / Blu-ray＋フォトブックレット
DVD：三方背ケース / DVD＋フォトブックレット
・収録内容（Blu-ray / DVD共通）
クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」
1：HE IS MINE
2：火まつり
3：NE-TAXI
4：生レバ
5：イト
6：栞
7：陽
8：一生のお願い
9：左耳
10：リバーシブルー
11：オレンジ
12：月の逆襲
13：憂、燦々
14：四季
15：目覚まし時計
16：しらす
17：ナイトオンザプラネット
18：キケンナアソビ
19：週刊誌
20：蜂蜜と風呂場
21：天の声
22：愛の標識
23：明日はどっちだ
24：風にふかれて
アンコール
25：おやすみ泣き声、さよなら歌姫
クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」＠Kアリーナ横浜 ドキュメンタリー映像
◾️クリープハイプライブ情報
2025年
11月2日（日）テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＠幕張メッセ4〜6ホール
11月15日（土）氣志團万博2025＠幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
11月22日（土）GFEST.2025＠Gメッセ群馬
12月14日（日）結びの夢番地2025 supported by みろくの里＠広島県立ふくやま産業交流館 ビッグ・ローズ
12月21日（日）MERRY ROCK PARADE 2025＠ポートメッセなごや1〜3号館
12月27日（土）FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＠インテックス大阪
2026年1月25日（日）FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive
