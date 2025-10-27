Bray me、2年ぶりとなるニューアルバム『JUST』リリース決定。ツアー開催も決定
Bray meが2年ぶりとなるニューアルバム『JUST』を2026年1月7日にリリースすることが決定した。
本作には13曲を収録。先だってリリースされてすでにライブではアンセムとなっている「ARE YOU READY」「ボーダーライン」を始めとし、荒々しいバンドサウンドからなる疾走系ロックチューンから、こたに（Vo）の哀愁漂う声色を堪能できるミディアムチューンまで、秀逸な新曲も収録される。
アルバムに先駆けて、11月12日には収録曲「One Two Three」が先行配信される。
また、本アルバムを掲げて2月から＜Bray me TOUR 2026 “JUST GO”＞も開催される予定だ。
「One Two Three」
2025.11.12 (Wed) DIGITAL RELEASE
https://orcd.co/bm_123
2nd ALBUM『JUST』
2026.1.7(Wed) RELEASE
全13曲収録
通常盤『JUST』(CD Only)
HMKR-10051 JAN : 4907953096479 \3,300(Tax included)
限定盤『JUST』(CD+DVD)
HMKR-10050 JAN : 4907953096462 \4,000(Tax included)
【収録曲】GO 2. 夜明けの先に 3. One Two Three 4. ボーダーライン 5. D.S.M. 6. Carry on 7. Remember my town 8. シンガソング 9. 君の唄 10. ARE YOU READY 11. ツバメ 12. Layer 13. PLAY
※通常盤・限定盤のCD収録曲は共通
※限定盤DVDには2025年のライブの中から数曲を厳選収録
＜Bray me TOUR 2026 “JUST GO”＞
2/11(水祝) F.A.D YOKOHAMA
2/13(金) 水戸ライトハウス
2/28(土) 神戸 太陽と虎
3/1(日) 京都 GATTACA
3/14(土) 静岡 UMBER
3/15(日) 名古屋 SPADEBOX
3/25(水) 高田馬場 CLUB PHASE
4/11(土) the five morioka
4/12(日) LIVE HOUSE 仙台 FLYING SON
4/18(土) 松山 DOUBLE-U STUDIO
4/19(日) 高松 RIZIN
4/25(土) 金沢 vanvanV4
4/26(日) 伊那 GRAMHOUSE
4/29(水祝) 越谷 EASYGOINGS TO BE CONTINUED…
