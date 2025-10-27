ザ・おめでたズが、新年の恒例イベント＜あけましておめでたズ＞を2026年も開催することを発表した。今回は2カ所での開催となる。

1月10日の東京・渋谷Veats公演はCzecho No Republicとの共同開催。＜あけましておめでたズ 2026 〜ハッピーの向こう側へ〜＞と題して、初共演・初共同開催と新年の幕開けにふさわしい初物尽くしのおめでたいイベントとなっているという。この日限りのスペシャルなコラボレーションも企画されており、会場は全自由席、座席数は限定。ゲストDJとしてhas、imoedaも決定しているので、ぜひ早めにチェックしてほしい。

そして、1月24日の石川・金沢 REDSUN公演にはYONA YONA WEEKENDERSの出演が決定。こちらも初共演となり、＜あけましておめでたズ 2026＞としてザ・おめでたズの結成の地である北陸にYONA YONA WEEKENDERSを招致したという。ゲストDJはモハメド・アリサ、TORU a.k.a. mr.mellowが登場する。

◾️＜あけましておめでたズ 2026＞ 2026年1月10日（土）東京 Veats Shibuya

ザ・おめでたズ＆Czecho No Republic

《あけましておめでたズ 2026〜ハッピーの向こう側へ〜》

ゲストDJ/has、imoeda

チケット情報：

チケット先行 2025年10月27日（月）20:00〜2025年11月9日（日）23:59

https://eplus.jp/thaomedetaz-cnr/ 2026年1月24日（土）金沢 REDSUN

ザ・おめでたズ＆YONA YONA WEEKENDERS

《あけましておめでたズ2026》

ゲストDJ/モハメド・アリサ、TORU a.k.a. mr.mellow

チケット情報：

チケットオフィシャル先行 2025年10月27日（月）20:00〜2025年11月3日（月）23:59

https://l-tike.com/thaomedetaz/

◾️＜ザ・おめでたズ 10th Anniversary Tour “拾ツアー 〜東阪富編〜”追加公演＞ 日程：2025年11月8日（土）

会場：東京・Shibuya WWW X

OPEN 17:00 / START 18:00

