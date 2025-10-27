日向坂46、五期生の“給料”に先輩メンバーざわつく「初任給でそんなに」
日向坂46の冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）が26日に放送され、五期生の“給料”をめぐり、スタジオがざわつく一幕があった。
【写真】初任給で家族にフレンチをごちそうした五期生・高井俐香
この日の放送では、「五期生の素顔を知ろう！抜き打ち家族アンケート後半戦」をオンエア。五期生の家族から寄せられた幼少期のエピソードや素顔が次々と明かされた。
その中で、MCのオードリー・若林正恭から「親孝行してますか？」と問われた五期生・高井俐香は、「初任給でごちそうに行ってきました」と明かし、「68階建てくらいのホテルのフレンチ」に家族を招待したことを告白。豪華な親孝行エピソードに、スタジオのメンバーからは驚きの声が上がった。
一方で、二期生〜四期生の先輩メンバーたちは、何やらざわついている様子。二期生の松田好花は「初任給でそんなに出せない」と目を丸くし、他のメンバーも「そんなにもらえなかった」と次々とリアクション。若林が「五期生の方が多いのかも」とコメントすると、スタジオは悲鳴と笑いに包まれていた。
