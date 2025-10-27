織山尚大、3年ぶりの主演舞台に喜びの声！ 『エクウス』26年1月より上演決定
織山尚大が主演する舞台『エクウス』が、東京グローブ座にて2026年1月下旬、大阪・サンケイホールブリーゼにて同年2月中旬に上演されることが決定。織山がコメントを寄せた。
ピーター・シェーファーの戯曲『エクウス』は、実際に起きた事件をもとに描かれており、表面的には異常犯罪を描きながら、人間の心の闇と情熱を真正面から捉えた心理劇。厩舎で6頭の馬の目をフォークで突くという衝撃的な事件を起こした少年を治療することになった精神科医は、彼の心の奥底を探っていくうちに、少年の異常な「信仰」と「情熱」の正体に迫っていくことになり…。
1973年にロンドンで初演され“演劇史に残る衝撃作”として高い評価を得て、1979年にブロードウェイで上演されると、トニー賞で主演男優賞など多数部門にノミネートされ最優秀作品賞を受賞。その後世界中で上演され、1990年に劇団四季が日本初演を上演した。そして2007年ロンドン ウエストエンドでの公演でダニエル・ラドクリフがアラン役を務め話題に。
この戯曲を小川絵梨子による新訳・演出で上演。米国アクターズスタジオ大学院演出学科を日本人で初めて卒業、小田島雄志・翻訳戯曲賞、紀伊國屋個人賞、読売演劇大賞優秀演出家賞ほか多くの受賞歴を持つ小川が、本企画に満を持して挑戦。現代の視点から人間の「正気と狂気」の境界を鋭く描き直す、新たな『エクウス』が誕生する。
無神論者で宗教に否定的な父と、敬虔なキリスト教徒でアランを溺愛する母。両親の矛盾によって、宗教と抑圧の狭間で育ったアランは、幼い頃の経験から「馬＝神」という信仰心を持ち、いつしか異常な執着を抱くようになる。そんなアランがなぜ馬の目をフォークで突くというせい惨な事件を起こしたのか…。
これまで数多くの名優たちが演じてきた少年アランに、主演舞台は3年ぶりとなる少年忍者の織山尚大が挑む。幼少期よりダンスを始め、その類まれなダンスセンスを日本を代表する振付家の黒田育世に見込まれダンス公演に参加するなど、卓越した表現力を持つ織山。近年はドラマや映画など映像作品でも活躍する織山が、アランの中にある純粋な情熱と信仰の力にどのように向き合うのか、期待が高まる。
織山は「この度、舞台『エクウス』のアラン・ストラング役を演じます織山尚大です。本作は、僕にとって初めてのグローブ座公演となります。このような舞台、そして主演という貴重な機会を与えてくださったすべての方々に、感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びの声を。
「近年、世の中でも様々な映像作品が増えている中、舞台だからこそ味わえる“生”の衝撃や感動には、とても大きな価値があると感じています。舞台上で、肌と肌をぶつけ合いながら繰り広げられる芝居、そしてお客さんの目の前で積み上がっていく物語が、こんなにも美しいのかと、ぜひ実際に劇場で観て、感じていただけたら嬉しいです。劇場でお待ちしております」と言葉を寄せた。
舞台『エクウス』は、東京グローブ座にて2026年1月下旬、大阪・サンケイホールブリーゼにて同年2月中旬上演。
