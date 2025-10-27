フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦、中国杯（重慶）で優勝した男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が２７日、成田空港に帰国した。昨季に続き中国杯を制した佐藤は「去年のいい印象をもったまま本番に臨めた。本当にうれしい」と、喜びを語った。

ショートプログラム１位から、フリーでは４回転ルッツなどを決めて合計２７８・１２点でＧＰシリーズ２勝目。得点を確認後、日下匡力コーチは喜びを爆発させた。「今までで一番じゃないか、というくらい先生もよろこんでいたし、終わってからもよく頑張ったと褒めてもらえた」と佐藤。「ＳＰ、フリーを通して練習通りの演技ができた」と振り返った。

今季は右足首の負傷に苦しんでいたが、大会前に新たに衝撃波治療に着手。「今までで一番痛くて、大丈夫かなと思った。ケガした時より痛かったです」と苦笑いを浮かべつつ「すごく効いた。中国に行ってからは痛み止めを飲まなくていいくらいまで引いて、試合の時はほぼゼロでした」と、効果は抜群だった。

次戦はＧＰ第４戦のＮＨＫ杯（大阪）を迎える。同大会には全日本王者の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）もエントリー。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズン、ＧＰファイナル（名古屋）や全日本選手権（東京）も見据えつつ、佐藤は「全日本に向けても、ＮＨＫ杯はすごく大事な試合。去年の全日本の会場でＮＨＫ杯が行われるので、リベンジといった意味でもいい演技がしたい」と意気込んだ。