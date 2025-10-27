北川景子、スリットから脚線美 圧巻オーラで「ゴールドのドレス、とってもお似合い」「女神様」と反響
俳優の北川景子が27日、自身のXを更新。同日に東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場したことを報告した。
【写真】ゴールドドレスのスリットから脚線美で魅せる北川景子
北川は、出演作『ナイトフラワー』（内田英治監督）がガラ・セレクション部門に出品されたことを受け、共演の森田望智、内田監督とともにステージに立った。
Xでは「映画『ナイトフラワー』チームで第38回東京国際映画祭に参加しました！お客様の熱気、凄かったです。やっぱり映画祭は良いですね」と投稿し、会場の盛り上がりに感謝の言葉をつづった。続く投稿では「公開まであと1ヶ月。頑張りましょう！」と意気込みを語り、作品への期待を高めた。
この日北川が纏ったのは、ゴールドのように輝く女神風ドレス。大きくスリットが入ったスカートからは美しい脚線美がのぞき、華やかな場にふさわしい圧巻の存在感を放っていた。胸元のカッティングや柔らかなシルエットが、上品さと大胆さを兼ね備えたスタイルを際立たせていた。
この投稿にフォロワーからは「なんとお美しい…！！！ゴールドのドレス、とってもお似合いで素敵です」「美しすぎます…映画楽しみにしてます！」「女神様」などのコメントが届いている。
【写真】ゴールドドレスのスリットから脚線美で魅せる北川景子
北川は、出演作『ナイトフラワー』（内田英治監督）がガラ・セレクション部門に出品されたことを受け、共演の森田望智、内田監督とともにステージに立った。
Xでは「映画『ナイトフラワー』チームで第38回東京国際映画祭に参加しました！お客様の熱気、凄かったです。やっぱり映画祭は良いですね」と投稿し、会場の盛り上がりに感謝の言葉をつづった。続く投稿では「公開まであと1ヶ月。頑張りましょう！」と意気込みを語り、作品への期待を高めた。
この投稿にフォロワーからは「なんとお美しい…！！！ゴールドのドレス、とってもお似合いで素敵です」「美しすぎます…映画楽しみにしてます！」「女神様」などのコメントが届いている。