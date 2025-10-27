万博ドイツ館「サーキュラーちゃん」“今後の活動”が発表 近影動画に反響「戻ってきちゃった！」「ぎゃーーーーーん！かわいい!!」
大阪・関西万博ドイツパビリオンのキャラクター「サーキュラーちゃん」の今後の活動が27日、発表された。ドイツ大使館が公式Xで明らかにした。
【写真】戻ってきちゃった… 万博ドイツ館「サーキュラーちゃん」近影動画
ドイツ総領事館は万博閉幕後の10月21日、サーキュラーちゃんについて「大阪が気に入ったようで、このたび大阪に残ることに」と伝えていた。
新たにドイツ大使館が「サーキュラーちゃんはすっかり日本のことが大好きになり、もっとたくさんの魅力を発見したいと思っているようです」と報告。「今後は、ドイツ大使館や大阪の総領事館をサポートし、日独友好のために活動していきます」とつづった。
サーキュラ―ちゃんの近況動画も公開され、ファンは歓喜。
「ぎゃーーーーーん！かわいい!!」「残ってくれてありがとう」「戻ってきちゃった！感がすごく可愛い」「ずっと日本にいてください！」など、多数の声が寄せられている。
