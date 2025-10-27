桃月なしこ、ふっくらバスト際立つ水着SHOTにドキッ！グラビア界を牽引し続ける美ボディが炸裂

「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社から誕生し、発売と同時にその革新的なグラビアが話題となった、新たな水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」。このたび、表紙に桃月なしこを迎える「BLT MONSTER Round 6」が、11月14日に発売することが決定した。

【写真】力強い美しさと品格があふれ出る王冠×水着SHOTなども公開

今回表紙と巻頭グラビアを務めるのは、さまざまな媒体の表紙を務めるほか、モデル・俳優としても活躍し続けている桃月なしこ。24ページにわたるロンググラビアを披露する。

「魔進戦隊キラメイジャー」（2020〜21年放送）で悪の幹部・ヨドンナ役を演じ注目を集めたほか、ドラマ「セイサイのシナリオ」では主演を務め、放送中のTVアニメ「不器用な先輩。」ではゲスト声優として参加するなど、その活動の幅を広げている。

そんな桃月の美しいビジュアルに焦点を当て、素肌感を生かしたナチュラルなカットから、王冠をまとった凛とした姿まで、品格と強さを併せ持つ彼女の魅力を収録。B4サイズというスケールで、グラビア界を牽引し続ける彼女の美しさを存分に堪能してみてはいかがだろうか。