生活雑貨メーカー マーナは、料理の保存から食卓、その後の片付けまで、すべての工程での使いやすさと美しさを追求した「うつわにもなる保存容器」を10月27日から発売する。

プラスチック製の保存容器への不満「油汚れがすっきり落ちない」「臭い移りや色移りがする」「洗いにくい、乾きにくい」「レンジ使用時フタをとる必要がある」といった声を受け、それらを解消しながら保存だけではなく、食卓から最後の片付けまでの一連の流れがスムーズになることを目指し、開発した。





「うつわにもなる保存容器」は、冷蔵・冷凍保存が可能なのはもちろんのこと、フタの両側に蒸気が抜ける小さな窪みを設けることで、フタをしたまま電子レンジ加熱ができる。柔らかなカーブを描く形状はうつわとしての美しさとスプーンでのすくいやすさを両立した。そのまま食卓に出しても見栄え良く、うつわとしてなじむ。さらに、本体にはぬめりの原因となる油汚れが落ちやすい素材（ポリメチルペンテン）を採用し、凹凸を最小限に抑えることで手入れのストレスを軽減。うつわとしての佇まいにこだわることで、作り置きの「移し替える手間」や「洗い物が増える」などのネガティブな側面を軽やかにカバーし、食事の時間をより豊かにする。



「うつわにもなる保存容器 250mL」



「うつわにもなる保存容器 650mL」

容量は副菜の作り置きに最適な250mLと、メイン料理の保存にちょうどいい650mLの2サイズ展開。2個セットの販売となり、クリアとダークグレーの2色から選べる。

［小売価格］

うつわにもなる保存容器 250mL：1540円

うつわにもなる保存容器 650mL：2420円

（すべて税込）

［発売日］10月27日（月）

マーナ＝https://marna.jp