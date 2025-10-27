「クマが逃げてくれたから助かった。危なかった」10月27日、クマに襲われた男性2人が取材に応じました。今年度、クマによる人身被害は県内で12件、13人にのぼり、県は警戒を呼びかけています。



作業着に残った血痕。こちらの2人の男性は27日、クマに襲われました。



〈腕などにケガした男性〉

「自分が右腕をかまれたのと」



〈足をかまれた男性〉

「僕は左足をかまれて病院で少し治療を受けました。長靴の上からかまれたにも関わらずえぐれてしまって」





ひとりは足をかまれ、もうひとりは右腕をかまれたほか肩をひっかかれたということです。〈足をかまれた男性〉「一瞬のできごとみたいな感じですね」2人がクマに襲われたのは上越市大島区棚岡の山林です。まわりに民家はありませんでした。午前9時ごろ、2人が測量作業中、やぶの中から突然クマが現われたといいます。クマは体長約1メートルで子グマとみられ、2人をかんだりひっかいたりしたあと逃げていったといいうことです。〈足をかまれた男性〉「逃げてくれたから助かった感じでそのまま襲われていたら危なかったです」今年度、クマによる人身被害は県内で12件、13人にのぼります。クマの出没件数も2000件を超えていて、県はクマ出没特別警報を発表し、命を守る行動の徹底を呼びかけています。