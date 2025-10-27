ゴディバ ジャパンは、ホリデーシーズンに向けて、映画公開85周年となる不朽の名作ディズニーアニメーション映画「ファンタジア」の世界観をイメージした商品、「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」全11アイテムと、リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー、リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー ＆ タンブラーセットを、11月1日から順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。

ゴディバは、11月1日から、ディズニーアニメーション映画「ファンタジア」の世界観をイメージしたチョコレートと焼き菓子、ショコリキサーを販売する。「ゴディバ「ファンタジア」コレクション」は“Wish your happiness”をテーマに、ミッキーマウスの魔法によって導かれるキラキラと輝く幻想的な「ファンタジア」の世界観を、イメージしたコレクション。



「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」アソートメント（上：6枚入り、下：9枚入り）

「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」アソートメントは、「ファンタジア」の1シーンをデザインしたパッケージに、ミッキーアイコンをかたどった3種類の限定チョコレートと、星や月の形のチョコレートなどを詰め合わせた。



「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」アソートメント 6粒入 チャームセット

「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」アソートメント 6粒入 チャームセットは、アソートメント6粒入とミッキーデザインチャームのスペシャルなセット。「ファンタジア」に登場する、魔法使いの弟子に扮したミッキーにGODIVAのタグがついたチャームはこのコレクションだけの限定アイテムとなっている。



「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」アソートメント 6粒入 バッグセット

「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」アソートメント 6粒入 バッグセットは、アソートメント6粒入とショッピングバッグのスペシャルなセット。持ち歩きにも便利なポーチ付きのショッピングバッグは、「ファンタジア」の1コマを描いたデザイン。このコレクションだけの限定アイテムとなっている。



「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」8days カウントダウンカレンダー

「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」8days カウントダウンカレンダーは、ブック形の8daysカウントダウンカレンダー。本を開くと作品中の1コマが描かれた8つの扉が出現する。ミッキーアイコンをかたどった3種類の限定チョコレートやGキューブなどを、毎日1つずつ楽しめる。クリスマス当日には、「ファンタジア」公開85周年を記念して特別にデザインされたミッキーデザインの限定ピンバッジをプレゼントする。



「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」グランプラス S

「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」グランプラス Sは、「ファンタジア」の1シーンをデザインしたスペシャルなギフトボックスに、ミッキーアイコンをかたどった3種類の限定チョコレートと、星や月の形のチョコレート、カレなどを贅沢に詰め合わせた。



「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」Gキューブ 8粒入

「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」Gキューブ 8粒入は、「ファンタジア」のポスターアートを配して、古い洋書をイメージしたブック形の缶に、ミルク、ダーク、ホワイトチョコレートプラリネのGキューブを合計8粒詰め合わせた。



「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」パーティバッグ セット

「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」パーティバッグ セットは、アソートメント9粒入、8daysカウントダウンカレンダー、Gキューブ8粒入の3つの商品が、「ファンタジア」の1シーンをデザインしたラミネート加工のトートバッグに入った豪華なセットになっている。



ゴディバ「ファンタジア」コレクション チーズケーキラングドシャクッキー アソートメント

ゴディバ「ファンタジア」コレクション チーズケーキラングドシャクッキー アソートメントは、限定フレーバー「チーズケーキ」と、「ミルクチョコレート」の2種類のラングドシャクッキーを詰め合わせた。



左から：「リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー」（アイス／ホット）、「タンブラー」

リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー、リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー ＆ タンブラーセットは、ベルギー産カカオ72％のダークチョコレートを贅沢に使用し、まるで焼きたてのブラウニーのような濃厚な味わいを再現した一杯。チョコホイップの上には、カリッとしたチョコクランチをトッピングし、香ばしさと食感のアクセントをプラスした。チョコレートソースをかけて仕上げる。ビターで奥深いチョコレートの風味が重なり合う、チョコレート好きのためのリッチな味わいのショコリキサーとのこと。同商品は、映画公開85周年となるディズニーアニメーション映画「ファンタジア」をモチーフにしたスリーブを付けて提供する。さらに、リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサーと「ファンタジア」の世界観が描かれたタンブラーのセット「リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー ＆ タンブラーセット」も数量限定で販売する。

［小売価格］

ゴディバ「ファンタジア」コレクション：2700円〜1万6200円

ゴディバ「ファンタジア」コレクションチーズケーキラングドシャクッキー、チーズケーキラングドシャクッキーアソートメント：680円〜3024円

リッチダークショコラブラウニーショコリキサー：770円〜980円

リッチダークショコラブラウニーショコリキサー＆タンブラーセット：4400円

（すべて税込）

［発売日］11月1日（土）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp