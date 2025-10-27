クラシコの騒動「怒りを隠そうとしなかった」。交代を命じられたヴィニシウスはロッカーへ直行「その途中で衝撃的な言葉を吐いた」と現地メディア明かす
途中交代に納得がいかなかった。
現地10月26日に行なわれたラ・リーガ第10節で、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでバルセロナと対戦。世界中が注目したエル・クラシコは、２−１のスコアでマドリーに軍配があがった。
試合後には両軍が衝突する騒ぎもあったが、試合中にもマドリー側でひと悶着があったようだ。
「エル・クラシコで交代を命じられたヴィニシウスの怒りに満ちた表情は、サンティアゴ・ベルナベウで午後に繰り広げられた光景の一つだった」と報じたのは、スペインの大手紙『MARCA』だ。「ロドリゴとの交代を命じられたことを知ると、このブラジル人選手は怒りを隠そうとしなかった」。72分のことだ。
記事によれば、不満を示すジェスチャーを見せたヴィニシウスは、ロッカールームへと直行。「その途中で彼は衝撃的な言葉を吐いた。『チームを去る...去るよ、出てってやる！』」。
シャビ・アロンソ監督も、ヴィニシウスの態度を咎めたという。また、GKコーチのルイス・ロピスはロッカールームへ行き、ヴィニシウスを何とか説得。背番号７は数分後に他のチームメイトと共にベンチに戻った。
なお、記者会見でマドリーの指揮官は、この件について「内部で話し合う」とコメント。詳細や今後の対応などは明言されなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】クルトワやヴィニシウスが激怒！マドリーとバルサがクラシコ後に大揉め
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
