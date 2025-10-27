「結果カオス」宮崎麗果、家族で“バラバラ”ハロウィン仮装ショット公開「ほんとにいつ見てもサイコーな家族」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは10月25日、自身のInstagramを更新。“一足先”のハロウィン家族ショットを披露しました。
【写真】宮崎麗果の“一足先”のハロウィンショット
また、「みんなでもっと揃えたかったんですが 各々着たいものがバラバラで自我とこだわりが強くw 突散らかって結果カオス」とつづり、3人の子どもたちの仮装姿も披露。ハンバーガーやポテトの衣装、ディズニー作品『101匹わんちゃん』のようなダルメシアン、ディズニーキャラクター・スティッチなど、個性豊かな仮装を楽しむ様子がうかがえます。
ファンからは、「最高 大好き」「めちゃくちゃ楽しそう」「ほんとにいつ見てもサイコーな家族」「カイカイ優勝 可愛すぎる」「ダルメシアン似合ってる〜かわいい」「見てるだけで、こっちまで楽しい気分になります」「カイカイがめちゃくちゃ可愛い」と、絶賛の声が集まりました。
「カイカイがめちゃくちゃ可愛い」宮崎さんは「Happy Halloween from the Kuroki Family 一足先にハロウィンを今週末」とつづり、12枚の写真と5本の動画を投稿。「テーマはざっくり『アメリカ』ってことで笑」と、1枚目はタコスの衣装を着た宮崎さんと、ホットドッグに扮（ふん）した黒木さんのツーショットです。
