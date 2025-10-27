◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

ワールドシリーズ第2戦で9回1失点の完投勝利をあげたドジャースの山本由伸投手。ポストシーズンでの2試合連続完投勝利という偉業を成し遂げた右腕を見届けたレジェンド投手が野球界への思いを語りました。

山本投手は初回にノーアウト1、3塁としますが、絶好調のウラジーミル・ゲレロJr.選手を封じるなど、得点を与えず。3回に犠牲フライで失点しますが、試合前でポストシーズンのチーム打率3割超えの強力打線を4回以降パーフェクト投球で、9回1失点、105球の完投劇。今月15日のリーグ優勝決定シリーズのブリュワーズ戦に続いて、2試合連続完投勝利でした

ドジャース一筋、通算223勝をあげているレジェンドのカーショー投手は、試合後のインタビューで山本投手を大絶賛。「これまで何度も言ってきたが、彼のピッチングはお手本のようだ。投球フォームにまったく無駄がない。投手として何でもできる。速球、カーブ、スプリットを軸にシンカー、カットボール、スライダー、6つの球種を狙ったところに投げられる。カーブが効果的と見るやしっかりカーブでアウトを取っていた。本当にすごい」とべた褒めしました。

今季、メジャーリーグのシーズンでは、2完投が最高で両リーグ合わせ3人が達成。山本投手はポストシーズンの大一番だけでこの数字に並びました。

日本より約20試合多いシーズン162試合となっており、ポストシーズンも戦えば170試合を超えます。投手の分業制の時代ですが、ポストシーズンで2試合連続完投に、「こんなことは誰にも予想できなかったと思う」とカーショー投手。

今季で現役引退を表明している37歳のレジェンドは、「かつての野球のおもしろさを思い出すべき時に来ている。好投手同士の投げ合いは見ていて楽しい、今後の野球を考えるうえでヒントになるね」と1人で投げ抜いた山本投手の快投を受けて、先発投手としての熱い思いを口にしました。