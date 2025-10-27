【造兵廠】はなんて読む？読めそうなのに…！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「造兵廠」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、「ぞ」から始まる7文字です。

いったい、「造兵廠」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。