【造兵廠】はなんて読む？読めそうなのに…！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「造兵廠」はなんて読む？
「造兵廠」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「ぞ」から始まる7文字です。
いったい、「造兵廠」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ぞうへいしょう」でした！
造兵廠とは、旧日本陸海軍で兵器や弾薬などの軍需品の製造・修理を行う機関や工場の総称のこと。
具体的には、陸軍の造兵廠や砲兵工廠、海軍の工廠などがあり、近代国家の形成と軍備の近代化において重要な役割を担っていたのだそう。
そんな造兵廠は、第二次世界大戦後、軍の解体とともに廃止・解体されましたよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部