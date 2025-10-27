友だちへのプレゼントにもぴったり♡ ビジュ最強な「4,000円以下（税抜）プチギフト」4選
今のうちにチェックしておくべき特別感たっぷりホリデーコフレのアイテムが続々登場！そこで今回は、大切な友だちへのプレゼントにぴったりな「4,000円以下のプチギフト」4選をお届けします。コスパ最強なのに可愛くて日常使いもできるアイテムをぜひ参考にしてね♡
ときめきを大切なあのコにも♡ 4,000円以下（税抜）プチギフト
ホリデーシーズンだけの特別なアイテムは、華やかなビジュが可愛くてみんなとシェアしたくなる♡ 日頃の感謝を込めて、大切な友だちにプチギフトを贈ってみては？
Item 【LANEIGE】バウンシーミニキット
発売中
目元から顔全体までの朝晩集中ケアで、ぷるんと弾力のある肌に。キュートなビジュで、自分用にもギフトにもぴったり♡
旅先にも持って行きやすいサイズ感
バウンシーセラム 15mL同 スリーピングマスク 10mL同 アイ スリーピングマスク 3g
Item 【THREE】ネイルラッカー X10、X11、X12
10/29発売
多彩な偏光パールがきらめく、モーヴグレー、ヴェールホワイト、バーガンディトープのポリッシュがホワイトカラーの限定パケで登場。
どのカラーも美しい指先を演出してくれて、プレゼントにも最適♡
静かな冬の光を爪にまとって
Item 【HOUSE OF ROSE】ムーミン ハンドケアギフト PF
11/1発売
ハンドクリームは、洋ナシとグリーンリーフの香り。チーフタオルは絵柄にムーミンの仲間たちが！ お家型のギフトボックスの内側は、カレンダーとしても飾れる仕様。
ムーミンデザインのプチギフトセット
ハンドクリーム PF 50gチーフタオル PF
Item 【ANNA SUI】ローズ ボディオイル
11/15発売
肌になじませるとフローラルな香りと繊細なパールが広がって気分が上がる！さらっとした軽いテクスチャーだけど、お肌はしっとりふっくら整う。
パールがキラキラ舞うボトルは、飾っても可愛いビジュでついあげたくなっちゃう♡
まるでスノードームみたいな輝き
撮影／林真奈 文／杉山春花