第38回東京国際映画祭が2025年10月27日に開幕し、オープニングイベントに登壇した俳優・柴咲コウさんと満島ひかりさんに注目が集まった。それぞれ2作品で2回も登場したためで、「たくさん出演されてる方は忙しいね」などと驚く声がSNSで上がっている。

吉岡里帆さん、川口春奈さん、北川景子さんら豪華ゲスト続々

映画祭は11月5日まで東京・日比谷で開催される。開幕初日に行われたオープニングイベントのレッドカーペットでは、俳優・吉永小百合さんや吉岡里帆さん、川口春奈さん、北川景子さんら豪華ゲストが続々と登場した。

イベント開始後、柴咲さんと満島さんは、ガラ・セレクション部門の映画「兄を持ち運べるサイズに」で、中野量太監督とともにそろって登壇。柴咲さんは、スパンコールが施されたホルターネックの黒いドレスを着用し、満島さんは、白地にカラフルな花柄がデザインされたロングドレスを着ていた。

その後、柴咲さんは、TIFFシリーズに出品されたABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」で川口春奈さんと再登場した。また満島さんも、アニメーション部門の映画「ホウセンカ」で再び姿を見せていた。

SNS上では、「たくさん出演されてる方は忙しいね」「ひかりちゃんも2回目だ！」「柴咲コウさん2作品目？！？凄っ！！」「柴咲コウさんと満島ひかりさんは2回登壇」などと驚く声が上がっている。