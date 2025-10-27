ピアニストの清塚信也氏が２７日に自身のＳＮＳを更新。講談師の神田伯山とのツーショットを公開した。

インスタグラムで「＃４７都道府県ツアー 山梨でした！」と書き始め、「念願念願の＃アムリタジン蒸留所に遊びに行けました！！最高すぎますね。オーガニックの大変さ、そして意義というのを実感致しました〜これからも大好きなジンです！（行いがいいからか）天気にも恵まれ、外でのきのことジンのランチも最高に幸せでした」とつづって、ビール工場での様子をアップ。

続けて「お隣のホールで講談をなさっていた、＃神田伯山師匠にもお会いしてご挨拶できて、念願が叶う山梨でした！」としるして、伯山とのツーショットを披露した。「『師匠、ようやくお会いできました！』『えぇ、ＴＢＳラジオでも会いたいって言ってくれてましたねぇ』『よくご存知で！番組呼んで下さいよ』『いや、髪型がめんどくさそうなんで』一同『爆笑』『これはクラシック伝統のベートーヴェンヘアなのに！』師匠、最高のラリーをありがとう御座いました！笑」と伯山と交わした会話を再現した。最後に「お越しになられたお客様、出逢い、すべてに感謝！」と述べて締めくくった。

この投稿には「笑顔が幸せでいっぱいですね」「やり取り流石」「共演も心待ち」「繋がり力 本当に素敵」「素敵なお洋服」などの声が寄せられている。