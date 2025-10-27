TENBLANK、『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初パフォーマンス披露 リアル演奏に感激のリアクション＆「また会いたい」の声続々と
Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKが、27日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演し、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞作曲を手がけた楽曲「永遠前夜」をテレビ初披露した。佐藤健、宮崎優（※崎＝たつさき）、町田啓太、志尊淳の4人による初テレビパフォーマンスに、多くの視聴者が魅了された。
【ライブ写真多数】TENBLANK、1日限りの白熱のライブの模様！ソロショットやゲーム中のショットも
ステージは、佐藤のしっとりとしたピアノ弾き語りからスタート。そして、ドラムのカウントから一斉にバンドインする構成で、各メンバーの見せ場も随所に盛り込まれていた。演奏では、志尊のベースのスライドや宮崎のドラムのタム回し、町田のギターの高音アルペジオなどが印象的に用いられ、映像演出も楽曲の世界観をていねいに表現していた。
番組内では、佐藤がTENBLANKとして出演することへの思いや、演出に関する事前の打ち合わせシーンも放送された。佐藤は「人生一回ですし、この機会を逃したら一生ないだろうし。アーティストのための演出をしてくれる、そういう番組だから出たいと思った」と語り、今回の出演に対する真摯な姿勢をのぞかせた。
佐藤は作品のために1年以上かけてピアノを練習したことを明かし、番組ではその成果としてピアノボーカルという形でのパフォーマンスを披露。放送直後からSNSでは反響の声が続出し、「全員かっこいい」「映像も美しい…」「TENBLANKすげぇ」「歌えてピアノ弾ける佐藤健さんなんて最強でしかない」といったコメントが相次ぎ、バンドとしての完成度に驚きの声が広がっている。
また、「坂本くんがそこに居た」「朱音ちゃんや」「いつまでも待つからまたステージで会いたいよ…」「また現実世界に存在するTENBLANKを見ることができて幸せだった」といった、『グラスハート』の物語と重ねるような感想も多数投稿された。
「またグラスハートみようかな」「記憶を消してもう一度観たい」「紅白出て欲しい」といった声も見られ、ドラマとTENBLANK両方への熱が改めて高まる形となった。
TENBLANKは、10月11日に神奈川・ぴあアリーナMMにて、メンバー4人揃っての一日限りのイベント『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh, Yu Miyazaki, Keita Machida, Jun Shison』を開催。同イベントでも「永遠前夜」を含む8曲を披露し、1万8000人のファンを魅了した。
