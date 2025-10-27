アメリカのトランプ大統領が来日しました。トランプ氏は自身のSNSを更新し「天皇陛下にお会いするのを楽しみにしている」と投稿しました。

■トランプ氏、およそ6年ぶりに来日 出迎えは木原官房長官

友人を迎えに来た人

「“あれ、いつもより人が多い”と思っていたら。きっと、おそらくね、アメリカからいらっしゃるVIPの方」

にぎわう羽田空港。人々のお目当ては…。

都内から

「エアフォースワン（大統領専用機）」

愛知から

「エアフォースワン（大統領専用機）を見に来ました」

そしてそのエアフォースワンが姿を見せました。到着と共にトランプ氏は、「今日本に着いた。天皇陛下にお会いするのを楽しみにしている」とSNSを更新しました。

およそ6年ぶりの来日となるトランプ氏。出迎えたのは木原稔官房長官でした。握手をしながら言葉を交わし、トランプ氏は大統領専用ヘリ「マリーンワン」に乗り換えました。このあと皇居を訪問し、天皇陛下と面会します。

■最大1万8000人態勢で警備…都内は厳戒態勢

都内は朝から厳戒態勢。警視庁は、最大1万8000人態勢で警備にあたっています。このあとトランプ氏が訪れる皇居周辺には、多くの警察車両が止まり、等間隔に警察官も立っていました。

皇居ランナー

「（警察官）100メートルに1人は絶対いるね。見張られてる感ある」

皇居ランナー

「きょうトランプさん来るの分かっていながら、忘れててここに来ちゃった。きょうは1周で帰ります」

午後4時には皇居前広場は封鎖され、一般の方が中に入れないようになっていました。霞が関入り口が閉鎖されるなど、交通規制も行われています。

■“高市流”おもてなし外交、何を用意？ “距離の近さ”アピールの戦略も

6年ぶりに日本で行われる日米外交。2019年は、仲がよかった安倍元首相とゴルフに相撲観戦、炉端焼きと国を挙げて異例のおもてなし外交が行われました。

高市首相「（大統領は）日本に来ること、私に会うことを楽しみにしているという話も伺いました。大切な同盟国との関係を強化していきたい」

高市首相は27日朝にマレーシアから帰国し、28日の準備に臨んでいます。首相周辺によると「電話会談でよい関係の土台ができた。本番も成功するでしょう」と、自信をのぞかせていました。

トランプ氏も、移動中の機内で「彼女はシンゾーアベととても親密だったと聞いている。とてもよいことだ。日米関係の助けになるだろう」と話していたということです。

“高市流”おもてなし外交は何が用意されているのか。複数の政府関係者によると、トランプ氏に対し、安倍元首相のゴルフセットや黄金のゴルフボールをプレゼントするほか、サプライズの仕掛けも用意しているといいます。

また移動する際、大統領専用ヘリ「マリーンワン」に高市首相が相乗りする調整も進んでいて、2人の距離の近さをアピールする戦略も練られています。

外交手腕が問われる1日。日米首脳会談は28日に行われます。

