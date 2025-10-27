世界に羽ばたくアツギの新章！「AZGI」コレクションで叶える極上の美脚

アツギが、2025年10月1日より新たに立ち上げた世界戦略ラグジュアリーブランド「AZGI／アツギ」。“美しく、知的で、サステナブル”をテーマに掲げ、日本の技術と上質素材を融合させたレッグウェアコレクションが登場しました。カシミヤやシルクなど贅沢素材を使用し、履くたびに心まで満たされる極上の心地よさを実現。アツギが誇るクラフトマンシップの集大成ともいえる新ブランドです。

アツギの新たな挑戦♡世界を魅了する「AZGI」誕生

「AZGI（アツギ）」は、アツギが手掛ける世界戦略ラグジュアリーブランド。

A to Zのこだわりを込め、Global（世界的）かつIntelligence（知性）を象徴するネーミングです。

天然素材やリサイクルナイロンを取り入れ、環境に配慮しながらも美しさと快適さを両立。

ブランドページでは3つのライン「Luxury」「Essential」「Collection」をムービーやグラフィックで紹介し、世界観を体感できます。

Luxury line ― シルク＆カシミヤの極上タッチ

贅沢な素材と繊細な技術が融合したLuxury line。「Luxury Silk Rib Tights」（24,200円）は表糸シルク100％で、ふんわり柔らかな肌触り。

「Cashmere Rich／Silk Blend Tights」（26,400円）はカシミヤ45％・シルク55％の贅沢ブレンド。

「Silk Rich／Cashmere Blend Tights」（26,400円）はシルク85％を配合し、品格ある光沢が魅力です。

いずれもM～L、L～LLサイズ展開で、グレーやブラックなど上品なカラーが揃います。

Essential＆Collection lineで日常を上質に

Essential lineでは、素材の質感にこだわった美しいアイテムが登場。「Shadow Rib Knee High Socks」（6,270円）はリブの陰影が美しい大人のハイソックス。

「8D Super Fine Natural Cover Up」（4,400円）はしなやかに伸びる8デニールの極薄ストッキングです。

Collection lineでは華やかさをプラス。「Opulent Lace with Crystal Bijou Tights」（8,250円）は足首のラインストーンが上品に輝き、

「Butterfly Ribbon & Elegant Bijou Tights」（14,300円）はフェミニンなリボンモチーフが魅力。

さらに「Wide Rib Glitter Socks」（4,950円）は控えめなラメで洗練された輝きを添えます。

AZGIが描く未来 ― 美しく、知的でサステナブルな脚へ

AZGI／アツギは、美しさだけでなく“知性とサステナビリティ”を纏うブランドとして誕生しました。

Luxury・Essential・Collection、それぞれのラインが異なる魅力を放ちながら、すべての女性の脚もとに上質な輝きを添えます。

アツギの職人技が息づくレッグウェアで、日常にラグジュアリーなひとときを♡