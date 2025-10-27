【義母のスパイ、正体は！？】ママ友も同居組。愚痴言い合って「スッキリ！」＜第6話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第6話 ツカサさんは私の理解者
【編集部コメント】
ツカサさんと話しているチヒロさんは、生き生きしていますね！ 出会って間もないのに、お互いのプライベートな部分にまで踏み込んだ会話ができるなんて、2人は相当気が合ったのでしょう。しかもツカサさんも同居組とは、チヒロさんにとっては嬉しい「お揃い」です。同居の愚痴を言い合って、スッキリしたいと思っているチヒロさん。でもツカサさんは旦那さんとは長い付き合いだし、地元同士で結婚したということは、お互いの家族の人となりをしっかりと理解したうえでの同居だったのでは？ そこらへんはチヒロさんとは少し違うのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
