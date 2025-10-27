¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼Ê¡ÅÄ¿¿ÎÖ¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÏ¸µÄ¹ºê¡Ö¤ª²½¾Ñ¤â¥Í¥¤¥ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤Î»ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÊ¡ÅÄ¿¿ÎÖ¤¬21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë18Æü¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ÖMARINE¡×¡Ê¥ª¥Ç¥Ã¥»¡¼½ÐÈÇ¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£24Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç³«¤«¤ì¤¿È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬´õË¾¤·¤¿½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÄ¹ºê¸©¡£¡Ö¤ª²½¾Ñ¤â¥Í¥¤¥ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤Î»ä¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÇÈº´¸«Ä®¤äÄ¹ºê»ÔÆâ¡¢¶µ²ñ¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ä³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤¬¿´¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¡¹¤Ç¡¢Ð®É÷ÎÜÇµ¡Ê17¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥ê¥ó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯Ñ³¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£Æ±´ü¤Ç¤¢¤ëJuice=Juice¤ÎÍß·°ì²Ú¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ß¤¿¤¤¤ÊËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡5·î¤ËÇÈº´¸«Ä®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÄ¹ºê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÄ¹ºê¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤ä¡¢1Ëç1Ëç¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï100ÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£