冬の都大路をかけた県高校駅伝が、雲仙市で開催されます。

27日は開会式が行われ、選手の代表が「全力で走り切る」と宣誓しました。

（選手宣誓）

「一本のタスキに思いを込めて、この小浜路を最後まであきらめず、全力で走り切ることを誓います」

28日に雲仙市で行われる「県高校駅伝」。

今年は女子17校、男子27校がエントリーしていて、総勢395人が雲仙の地を駆け抜けます。

女子の優勝候補は「諫早高校」です。

今年の夏、インターハイに出場した主将の宮本さくら選手を筆頭に、7連覇を狙います。

（諫早高校 宮本 さくら 主将）

「苦しいこともあったが（全国大会出場を)あした優勝して、絶対勝ち取る。全員が同じ気持ちで出るので、強い気持ちで頑張りたい」

男子の部では「鎮西学院高校」が3連覇を目指します。

今年、国体とインターハイに出場した内田 涼太選手や、ケニアからの留学生サイモン ムッソーニ選手など、厚い選手層も強みです。

（鎮西学院高校 吉野 将磨 主将）

「全員駅伝を重視して、みんなで頑張る。全区間区間賞の完全優勝で、3年連続18回目の優勝を勝ち取って、都大路への切符を取る」

女子は28日の午前10時、男子は午後0時20分に小浜町をスタートします。