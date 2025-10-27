アメリカ・トランプ大統領が27日に来日しました。北朝鮮による拉致被害者家族との面会が調整されていて、鹿児島の拉致被害者家族・市川健一さんが東京に向かいました。

（市川健一さん）「本当に長い歳月。膠着状態が続いている中でトランプ大統領（が来日）」

アメリカのトランプ大統領は27日夕方、6年ぶりに来日し、あす28日に高市総理と会談する予定です。

その中で、拉致被害者・市川修一さんの兄、健一さんら家族とトランプ大統領との面会が調整されていて、健一さんは27日午後、東京に向かいました。

拉致被害者家族は、アメリカと北朝鮮の首脳会談の開催を期待していて、トランプ大統領から金正恩総書記に拉致問題の早期解決を働きかけてほしい考えです。

（拉致被害者・市川修一さんの兄 市川健一さん）「今のところ（面会できるか）はっきりわからない。米朝首脳会談の席で（トランプ大統領に）拉致問題を提起していただき、日朝首脳会談に繋がっていけばありがたいと思っている」

拉致被害者家族は今月23日に高市総理と面会していて、高市総理は日朝首脳会談に意欲を見せています。

・