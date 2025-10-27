鹿児島県内では来年春、県が把握しているものを中心に18の公立小学校・中学校の閉校が決まっています。

このうち、鹿屋市の鶴峰小学校は、かつて600人だった児童が9人に減り、147年の歴史に幕を下ろします。最後の運動会を取材しました。

山あいの小学校に響く歓声。鹿屋市吾平町の鶴峰小学校で開かれた運動会です。

鶴峰小学校は、1879年・明治12年に開校し、ピーク時の1950年代には600人を超える児童がいましたが、今は9人に減少。来年4月、近くの吾平小学校に統合されます。

この日は、最後となる運動会の準備です。住民も一緒になってテントを設営し、校庭にたまった水を取り除いていました。

（保護者）「（閉校が）思ったより早かった。うちの子が入学してその年に閉校するって決まったから」

（保護者）「自分の母校でもあるから、いろいろ思うことがある」

そして、きのう26日。

運動会には、多くの住民や卒業生らがかけつけました。

（鶴峰小を卒業）「私たちもここを出たから、孫も今はいないが最後だから来た」

最後の運動会ですが、子どもたちは…

（2年生）「全力で走るのでアイスを山ほど買ってもらいます」

（2年生）「本気で走るのでマックにたくさん行きますよ」

目玉の競技の1つが、親子競技。力をあわせてゴールを目指します。

地域の住民も加わり、地元の吾平音頭や綱引きで会場が一体となります。

「がんばって！せーの！せーの！」

およそ5時間の運動会。最後のプログラムは、子どもたちが学び舎に感謝を込めて…

「行け行け鶴峰。押せ押せ鶴峰。栄光めがけてエイエイオー！」

（4世代で鶴峰小）「最後の運動会ファイナル…楽しかったが、やっぱりなんかさみしい。涙が半分出ました」

（鶴峰小学校 田中かおり校長）「子どもたちが最後まで頑張れたのは、見守る地域住民のあたたかさだと思う。鶴峰の良さだと改めて感じた。」

子ども、親、地域と、たくさんの笑顔に包まれた運動会。子どもたちの成長を見守ってきた小学校は、来年春、幕を下ろします。

「ありがとう、鶴峰小学校」

鶴峰小学校には6年生がいないため、卒業式は開かず、来年3月1日に閉校記念式典が開催されます。

