恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「双子座（ふたご座）」のあなたは「比較はしないが興味津々」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■双子座（ふたご座）……比較はしないが興味津々
好奇心旺盛な双子座は、恋人の元カノに対しても興味津々。「どんな人だったの？」「私と似ている？」と、あれこれ聞くことが多いかもしれません。しかし、元カノと自分を比べたり、それによって不安や嫉妬を抱くことはほとんどないようです。ある程度聞いて満足したら、途端に興味をなくすのも双子座ならでは。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■双子座（ふたご座）……比較はしないが興味津々
好奇心旺盛な双子座は、恋人の元カノに対しても興味津々。「どんな人だったの？」「私と似ている？」と、あれこれ聞くことが多いかもしれません。しかし、元カノと自分を比べたり、それによって不安や嫉妬を抱くことはほとんどないようです。ある程度聞いて満足したら、途端に興味をなくすのも双子座ならでは。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/