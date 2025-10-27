万博、最後に披露された渾身の「ヨヤクナシダンス」動画に反響…「素晴らしい」
大阪・関西万博のインドネシアパビリオンもMCを務めたASAMIが27日、自身のSNSを更新し、万博最後に披露した「ヨヤクナシダンス」の動画を公開した。
【動画】すごい…ここまで進化 万博で最後に披露されたヨヤクナシダンス
万博ではインドネシア館の面々が「ヨヤクナシ」「ススンデクダサイ」「ツメテクダサイ」「アイシテル」などと歌って踊り、大人気になった。ASAMIは「インドネシアパビリオン最後に披露したヨヤクナシガールズ&ボーイズによる渾身の『ヨヤクナシダンス』」を、インスタグラムで披露。
これに対して「素晴らしい」「このリズムに沼りました」などのコメントが寄せられている。
ASAMIは「万博最終日までホントたくさんのドラマがあった」「パビリオンの裏側、まだまだインスタにアップしていきます」ともアピール。
万博最終日のヤクナシガールズ＆ボーイズは、きょう27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）で放送される。
