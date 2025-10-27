関東学生陸上競技連盟は２７日、第１０２回箱根駅伝（２０２６年１月２、３日）にオープン参加で出場する関東学生連合チームのメンバーを一部、発表した。

１０月１８日の予選会（東京・立川市など）で敗退したチームの選手で編成される「関東学生連合」チーム。昨年度までは予選会の個人順位上位１６人で編成されていたが、今年度から方法が変更された。落選校の上位１０校（予選会１１〜２０位）の「チーム枠」各１人と、予選会２１位以下のチームから「個人枠」６人の計１６人が登録される。また、これまで１回限りだった出場が２回まで認められる。

今回発表されたのは、予選会２１位以下のチームから選ばれる「個人枠」の６人。予選会１２位と健闘した東大・秋吉拓真（４年）が２年連続のメンバー入りを果たした。

その他、同５１位の武蔵野学院大・佐野颯人（３年）、同７２位の明治学院大・高橋歩夢（３年）、同９１位の亜大・光安航希（４年）、同１１１位の東大大学院・本多健亮（修士２年）、同１１４位の平成国際大・相川正樹（２年）が選ばれた。残り１０人は、１２月１０日のチームエントリーで発表される。

監督は法大の坪田智夫監督、コーチは明大の大志田秀次監督、専大の長谷川淳監督が務める。