元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが、ポルトガルを訪れた様子を公開した。

２７日にインスタグラムで「リスボンの南にある小さな町メリデス。＠ｃｈｒｉｓｔｉａｎｌｏｕｂｏｕｔｉｎが、愛するこの場所にオープンさせたホテルに、訪れることができました」とつづって、ポルトガルのホテルの写真や美しい街並みを背にしてグレーの半袖ワンピースを着た宇賀の姿などをアップした。

続けて「＠ｈｏｔｅｌｖｅｒｍｅｌｈｏヴェルメーリョ。ポルトガルで赤を意味するホテル名というのが、いかにも彼らしくて素敵！ 時代もスタイルも混ぜこぜ。世界各地で集められたアンティークの家具やオブジェ、素晴らしい職人達の建築、スタッフの制服まで、全てため息が出るほどのセンスの良さ…。こんなにテンションが上がったホテルは、初めてだったかもしれません ＠ｐｉｅｒｒｅ．ｙｏｖａｎｏｖｉｔｃｈのソファが頭から離れない！ ＠ｍａｉｓｏｎ＿ｇａｔｔｉのチェアが欲しい！」とホテルを絶賛した。最後に「本当に好きなものを、丁寧に集めていくことに、少しずつ挑戦していきたいと思った旅でした」と感想を述べて結んだ。

この投稿には「カワイイ」「なっちゃんも町も綺麗」「おつかれさまぁ姫」「一番素敵」「風情があります」などの声が寄せられている。