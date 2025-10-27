10月発表されたことしの「都道府県魅力度ランキング」についてです。



新潟県の順位は28位でした。



「食」や「自然」など、たくさん魅力があるのに、なぜこの順位なのか。そして、上を目指すには何が必要なのか。



テレビ新潟のアプリ「にいがたナビ」の“ケンミンPOST”でみなさんに、新潟の28位という結果について「高い」か「低い」か「妥当」か、声を募集しました。



その結果は、「低い」と答えた方が最も多く53％。続いて「妥当」が34％。そして、「高い」が13％という結果になりました。





■13％が「高い」と回答

それぞれ理由や改善点などの声も頂いたので一部を紹介します。

＜30代女性＞

「新潟県が広すぎて点々と観光場所があるから体感的には観光が少なく感じて 魅力度は低いと思っていた」



＜50代男性＞

「新潟は素晴らしいものが沢山あるけど『これ』という突出したものが無い。もしくはあるのに上手くPRができていない、、、戦略的に何か一つに集中してPR、アピールしてみては！！！」



＜60代女性＞

「何にも魅力を感じません観光にチカラを入れているようにも思えないし、何もかも中途半端な感じ県外の方が来られても何処に連れて行けばいいのかな？おすすめスポットが乏しい」



■53％が「低い」と回答

＜60代男性＞

「首都圏、関西圏にガンガンもっとアピールすべきです！新潟県民しょうしがってる場合ではないですよ！」



＜60代女性＞

「平均よりやや低いですが、枝豆など美味しい物もたくさんあるのに県外には浸透していない気がします。棚田や海の夕陽など景色が素敵な場所ももっとアピールできればいいなと思います」



＜70代男性＞

「食の情報や交通網の利点とか外に宣伝して行く手段を考える。新潟上越、新潟中越、新潟下越、新潟佐渡 一杯いいものがあるのです」



＜40代＞

「テーマパークがあると良いと思います。安田アイランドがもっといろいろできると良いと思います。例えば、魚取りや山菜や野菜等体験型テーマパークなんてどうでしょうか?」



＜30代女性＞

「新潟歴30年超です。海山川に囲まれて食べ物にハズレがないし、人は良いし新潟が大好きです。県外の友達に、いい観光地ある？と聞かれていつも悩むので新潟といえばここ！という観光地があればもっと順位が上がると思います」



＜40代＞

「新潟は政令指定都市もあるのに、ちょっと残念です。古いものを大事にすることも大事ですが、この先、時代を担っていく若者が新潟に魅力を感じなければ、先細りしていくと思います。私も事情があって新潟県に戻りましたが、その事情がなければ関東に住み続けていたと思います」



＜50代女性＞

「新潟というと、米、酒、枝豆、長岡花火、冬になれば瓢湖と思われがち他にも、佐渡だって、糸魚川だって、まだ色々あるけど中々…美味しいのたくさんあるのに!安田瓦ラスクも、インパクトあるのに!あまり、TVで見た事ないような…もっと、隠れた名品を掘り起こして欲しいです…」

■34％が「妥当」と回答

＜40代女性＞

「もう少し若者が遊べる場所や観光スポットとして気軽に訪れられる場所が増えると魅力度がもっと上がると思う」



＜20代男性＞

「去年の30位より2つ上がったのは佐渡金山が世界遺産登録されたことで他県や海外から観光客が訪れた影響が大きいと思います。新潟より上の順位の県は宣伝が上手いか観光地が多くあるからだと考えています。新潟にも観光する場所はありますが1回行ったらもういいかなあという感じになっているかもしれません動画クリエイターのけえさんのように佐渡を宣伝するようなに新潟市などを含めて他にも動画クリエイターが出てくれば新潟の魅力が多くの人に伝わり魅力度がアップすると思います！」



＜30代女性＞

「食べ物は美味しいけれど、遊ぶ場所があまり無い。特に冬はより限られてしまう」



＜30代男性＞

「やはり観光客が少ないと感じる。新潟といえば｢ここ｣と言えるような観光スポットがあまりないのが原因ではないでしょうか。東京にいる友達に観光スポットを聞かれても答えに困ってしまう自分がいます」



■県外の人に教えたい新潟の魅力は？

そして、こちらの質問についてもたくさんの声をいただきました。

「県外の人に教えたい新潟の魅力は？」ということで、こちらです。



＜50代女性＞

「回転寿司でもすごくおいしい」



＜50代女性＞

「新潟駅から徒歩圏内に白鳥が飛来する鳥屋野潟があること」



＜50代＞

「相手にスゴイですねと褒められても、いやいや普通ですよと答える謙虚な人柄のケンミン性」





「都道府県魅力度ランキング」の調査を実施した会社は、どう見ているのか？



＜ブランド総合研究所・代表取締役社長 田中章雄さん＞

「新潟県というのはとにかく、お米とそれからお酒と雪という3つのものが新潟県のイメージを引っ張っていたというのがあると思うんですけれども、どうしても若い人たちからはこの3つの評価がややちょっと下がっているということで」



コメ、酒、雪……どれも、新潟の代名詞ともいえますが、若い世代は他のものに魅力を感じるというのです。



では、どうすれば順位が上がるのか……



＜ブランド総合研究所・代表取締役社長 田中章雄さん＞

「若い人たちが飛びつくようなコンテンツにもう少し加工していくとか、見せ方を変えていくとかですね、そういったことがもっと盛んに行われれば、もっともっと新潟の魅力は高まっていくのかなという気がします」