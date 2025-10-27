ÊÆÄÅ¸¼»ÕŽ¢LemonŽ£Ç®¾§¤Ë¥Ê¥ó¥¿¤â¡ª¿Íµ¤´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤ÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ä¶¾ÜºÙ´¶Æ°¥ì¥Ý
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤ÎÃÃ¤¨¤¢¤²¤é¤ì¤¿Æó¤ÎÏÓ¤¬¤¹¤´¤¤
¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤¬10·î5Æü¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹ CUTUPSTUDIO¤ÇÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2025 LEE SANG YI FAN MEETING [¥¤¥µ¥ó¥¤¤Ç¤¹] IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡Ø³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡Ù¤Î¥ÁPDÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ï¥¦¥ó¥É¡Ù¤ÈÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±éŽ¡ºòÇ¯¡¢¡ØÂ»¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤«¤é¡Ù¤ÎºâÈ¶3À¤¥Ý¥¯¡¦¥¥å¥Ò¥ç¥óÌò¤ÇÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ø¼ÒÄ¹¤Î¤ªÉÊ½ñ¤¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËŽ¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¥Ñ¥¯¡¦¥Ý¥´¥à¶¦±éºî¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¤¤¤ÞÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡£
µÞî±³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨Æü´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀøÆþŽ¡¤Ê¤ó¤Ç¤â´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¨¤¹¤®¤ëÇÐÍ¥¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤¬Ì¥¤»¤¿Á´¤Æ¤ò¡¢»ä¡¢´ÚÎ®¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ß¤ó¤·¤ë¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖMela!¡×Ç®¾§¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¯¾ÂÍî¤Á¡¯ÉÔ²ÄÈò¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
²ñ¾ì¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥«¥¦¥ó¥È²»¤¬¶Á¤¯¤ÈŽ¤¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤¬²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡ª
¶Ê¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¡ØMela!¡ÙŽ¡
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ä¥Ü¤¹¤®¤ëÁª¶Ê¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ìŽ¤·Ú¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò´°àú¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¥µ¥ó¥¤¤Î²ÎÀ¼¤ËËÁÆ¬¤«¤éÂç´¶Æ°Ž¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤ÈÇ®¤¤¼êÇï»Ò¤Ç²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹Ž¡
ÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËŽ¤¤³¤Î¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î¶Ê¤ò·Ú¡¹¤È²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¥µ¥ó¥¤Ž¤ËÜÅö¤ËÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏŽ¤¼¡²ó¤Ï¤¼¤ÒÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ò½¾¤¨¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¼¡¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò²Î¤¤½ª¤¨¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡
¤¹¤ë¤ÈŽ¢¥Ë¡¼¥¼¥í¥Ë¡¼¥´¡¼¡Ê2025¡Ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤ in JAPAN ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ÞŽ¤¤è¤¦¤³¤½¡Á¡ªŽ£¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç°§»¢Ž¡
²ñ¾ì¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬¡ª Â³¤±¤Æ¡¢
Ž¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹Ž¡Á°¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤â¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡¸å¤í¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤â¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡»ä¤Ï¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ç¤¹Ž£
¤ÈŽ¤ÀèÆü¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ý¥´¥à¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤³¤³¤Ç¤âÈäÏª¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡
Ž¢¤³¤³¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹Ž¡¥Ï¥Ï¥Ï¡ªŽ£¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¦¤È¡¢
Ž¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡©Ž£¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤Ç±þ¤¨¤ë²ñ¾ìŽ¡
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¡ØMela!¡Ù¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤éËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤Î¤³¤ÈŽ¡
²Î»ì¤ä¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤À¤±¤ÉŽ¤¤³¤Î¶Ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹Ž¡
¤½¤ó¤Ê¶Ê¤ò²Î¼ê¤µ¤Ê¤¬¤é´°àú¤Ë²Î¤¤ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª
¢£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇMVP!? ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡ª
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ø¡£
Ž¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿»þ¤ÈÆ±ÍÍŽ¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥µ¥ó¥µ¥óÂç³Ø¥¤¥µ¥ó¥¤³Ø²Ê¤ÇŽ¤ËÍ¤Ï¤½¤Î³Ø²Ê¤ÎÂåÉ½¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ç¤¹Ž¡º£²óŽ¤¥µ¥ó¥µ¥óÂç³Ø¤¬ÆüËÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ž¡
´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤ÏÆþ³Ø¼°¤Î»þ¤ËMT¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬Ž¤º£Æü¤Ï¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤³Ø²Ê¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹Ž¡
ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬Ž¤Ê¸²½¸òÎ®¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡¤½¤ì¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªŽ£¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸ÀŽ¡
¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º±ÆÄÌÌõ¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼Êý¼°¡Ä¡ª¡¡MC¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡ª
¤¤¤è¤¤¤è¥µ¥ó¥µ¥óÂç³Ø¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤³Ø²Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ê¤é¤Ì¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈŽ¡
Ž¢ºÇ½é¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ë»þ´ÖŽ¤¡Ø¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ù¡ªŽ£
¤È¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¼ÁÌä¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹Ž¡
Q.1 ÆüËÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
Ž¢´Ú¹ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Ž¤¤½¤Î¾ðÊó¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤êÆÍÁ³Ž¤¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Ž¡¤½¤·¤ÆÂçµÞ¤®¤Ç½àÈ÷¤ò¤·Ž¤¸÷±É¤Ê¤³¤È¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿Ž¡±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž£
¤È¤ÎÅú¤¨Ž¡º£²ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µã¤¯µã¤¯Äü¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¼¡²ó¤ÏÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡ª
Q.2¡¡±é·àŽ¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥¤¥ó¡¦¥é¥ÖŽ£¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¶á¶·¤Ï¡©
Ž¢ºÇ¶áŽ¤ËÍ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡°ÊÁ°Netflix¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ï¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¤º£Ç¯¤Î»Ï¤á¤Ë¥·¡¼¥º¥ó£²¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿Ž¡¤½¤³¤ÇºÆ¤Ó¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¼Â¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿Ž¡¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤·Í¥½¨MVP¤âÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ªŽ£
¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´î¤Ó¤Î´¿À¼¤¬¡ª¡¡¤·¤«¤·Ž¤¤½¤Îí÷¤·¤µ¤Ë¶»Ç®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£¤È¤¤¤¦Ìþ¤··Ï¤ÊÅú¤¨¤¬Ž¡
¡Ö°Ê¾å¤Ç¤¹¡ªŽ£¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥ó¥¤¤µ¤óŽ¤²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹Ž¡
Q.3 ¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¤Î¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤È°®ÎÏ¤Ï¡©
¡ÖËÍ¤Î¼ê¤Ï¥´¥Ä¤¯¤ÆÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÂ¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤ÈŽ¡
¤½¤³¤ÇÉñÂæ¾å¤Ç°®ÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È´ï¶ñ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢
Ž¢´ð½à¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©Æ°Êª¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤È¤«¡ÄŽ£¤ÈµÒÀÊ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è°®ÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤êŽ¤¤½¤Î»Ñ¤ò²ñ¾ì¤Ï¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤ê¤Þ¤¹Ž¡·ë²Ì¤Ï¡Ä48.8¥¥íŽ¡
¡ÊÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í30~34ºÐ¤Ç¤ª¤ª¤è¤½46~47kg¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇŽ¤Ê¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤·¶¯¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ë
Â³¤¤¤Æ¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤òÂ¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÂ¬¤ë¤«º¤¤ê¤Ä¤ÄŽ¤¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ñ¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ë¹¤²¤Æ²£¤«¤é·×Â¬Ž¡
¤¹¤ë¤È²£¤Ï24.5cmŽ¤½Ä¤Ï22cm¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ž¡
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼ÁÌä¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë½Ð¤ë¤¿¤Ó¤ËÎ®¤ì¤¿Ž¢¥Æ¥£¥ê¥ê¥ê¡¼¥óŽ£¤È¤¤¤¦¸ú²Ì²»¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬±ÇÁü²ÝÂê¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óŽ¤È¯É½¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ÇÅ¾´¹¤¹¤ë»þ¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤È¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤³Ø²ÊÂåÉ½¼«¤éÀâÌÀŽ¡
ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥×¥È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë±é½Ð¤¬¥Ë¥¯¤¤¡ª
Q.4 º£¤¤¤Á¤Ð¤óÊ¹¤¤¿¤¤Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¡©
Ž¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤¯Íè¤¿Ž£¤È¤Ò¤È¤³¤ÈŽ¡
Ž¢¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇŽ¤ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹Ž£¡£
¤Ä¤Þ¤êŽ¤ÆüËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤ÈŽ¡
¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½Ž¤»ä¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëQ¡õA¥³¡¼¥Ê¡¼¡ª¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Î¼åÅÀ¤Ï⁉
¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Î¶á¶·¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇŽ¤Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëŽ¢Q&AŽ£¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼Ž¡
ÀèÄøÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ú²Ì²»¤È¤â¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏŽ¤¿§¡¹¤ÊÉ½¾ð¤Î¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¼êºî¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤ÎŽ¡
¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆŽ¤²èÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó»×¤ï¤ºÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹Ž¡
Q.1 ²¿¤Ç¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥ó¥¤¤µ¤óŽ¤¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ¡ÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¯¤·¹Í¤¨¤ëÉ½¾ð¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡¤¹¤ë¤ÈŽ¢Ìµ¤¤¤Ç¤¹Ž£¤È¤Ò¤È¤³¤ÈŽ¡
Ž¢²¿¤Ç¤âÎÉ¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹Ž¡¹¥¤·ù¤¤¤»¤º¤Ë²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹Ž£¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Åú¤¨¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤êŽ¤¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Q.2 Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ç¼ñÌ£¤âÂ¿¤¤¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¤Ë¼åÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¥¦¥£¥ó¥¯¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¼åÅÀ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹Ž¡
Ž¢£²¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡¼Â¤ÏËÍŽ¤Ù¨Ê¿Â¤Ç¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿É¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤¿¤ê¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Þ¤·¤¿Ž¡Â¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÃÏ¤Ù¤¿¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡ÊÂÆ§¤Þ¤º¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Ž¤ËÍ¤Î¾ì¹ç¤½¤³¤¬ÃÏ¤Ù¤¿¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹Ž¡
2¤ÄÌÜ¤Ï¤è¤¯¥ÉËº¤ì¤ò¤·¤Þ¤¹Ž¡Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤¹»þŽ¤¤¤¤Ä¤â½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡ËŽ¡ËÍ¤Î¼åÅÀ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ£
Ù¨Ê¿Â¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡
¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°»Ñ¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Åú¤¨¤Ç¤·¤¿Ž¡
Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇŽ¢¥Í¥¯¥¹¥È¡ªŽ£¤È¶«¤Ó¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ø¡ª
Q.3 ¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¤Ï¿²¤ëÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖYouTube¤ò¸«¤Þ¤¹Ž£Ž¡
»ä¤¿¤Á¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÆü¾ï¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤Ã¤³¤êŽ¡¤Ç¤â¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï²Ê³Ø·Ï¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏŽ¢¤¨¡Á¤Ã¡ªŽ£¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ž¡
Ž¢¿Í¤¬²¿¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤ÈÌ²µ¤¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹Ž¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î»þ·×¿¦¿Í¤¬»þ·×¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤äÆ«¼§´ï¤òºî¤ë»ÑŽ¤¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤¬¥«¥¯¥Æ¥ë¤òºî¤ë»þ¤Î¥·¥§¥¤¥«¡¼¤Î²»¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤ÈÌ²µ¤¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹Ž£¤È¤³¤ì¤Þ¤¿°Õ³°¤ÊÅú¤¨Ž¡
½©¤ÎÌëÄ¹Ž¤¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Q.4 ¼«Ê¬¤Î¶ÚÆù¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡©
Ž¢¤à¤·¤íËÍ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ£
²ñ¾ì¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅú¤¨¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
Ž¢ËÍ¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÏÓ¤Ç¤¹¤ÍŽ¡¤¢¤È¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹Ž£
²ñ¾ì¤«¤é¤Ï»×¤ï¤ºŽ¢¥¥ã¡¼¡ª¡ªŽ£¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Î´¿À¼¤¬¡ª
¢¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¤â¤½¤ÎÆùÂÎÈþ¤¬¥Á¥é¥ê¡ª
Q.5 ÆüËÜ¤Ç±éµ»¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ž¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤Î²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤ÇŽ¤»ä¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ë½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿µ²±¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ÏX JAPAN¤Ç¤¹Ž¡ÀÎŽ¤CA¤À¤Ã¤¿¤¤¤È¤³¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤êŽ¤X JAPAN Ž¤GLAYŽ¤L'Arc¡Áen¡ÁCielŽ¤LUNA SEA¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿Ž£¤È²óÅú¡£
²ñ¾ì¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢
Ž¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤èŽ£¤È¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º²Î¤¦°ìËë¤¬Ž¡
¤½¤·¤ÆŽ¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò±éµ»¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹Ž£¤È¤Î¤³¤È¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ä
Q.6 Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½¬´·¤ä¸ýÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ž¢´Ú¹ñ¿Í¤Ï²¿¤«ÏÃ¤¹Á°¤Ë¡Ø아니 근데¡Ù¡Ê¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡Ë ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬Ž¤¸ýÊÊ¤Ç¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹Ž¡³§¤µ¤ó¤â¸å¤Ç¤¤Ã¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦Ž¡°Ê¾å¤Ç¤¹Ž£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²óÅú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¸À¤¤Êý¤äÉ½¾ð¤¬Ë¤«Ž¡¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¤â¿Í´ÖÌ£¤¬°î¤ì¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ç¤·¤¿Ž¡
¢£¡Ö¤½¤ì¤Ê¡Á¡ª¡×¤ËÇú¾Ð¡ªÆüËÜ¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¥°¥ë¥á¤Þ¤ÇÂÎ¸³
¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¤¤è¤¤¤èº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈŽ¢Ê¸²½¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥àŽ£¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈŽ¡
¤Þ¤ººÇ½é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸åŽ¤
Ž¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤½¤Î¹ñ¤Î¸À¸ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹Ž¡
¤½¤³¤ÇÊüÁ÷Éô¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂç³Ø¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡Ë¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤òÊ¹¤Ž¤»ä¤¬¿äÂ¬¤·¤Æ°ÕÌ£¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹Ž¡ÀèÄø¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Ž¤Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹Ž¡¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹Ž£¤ÈÃúÇ«¤ËÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤¹¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡£
ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¤ÏŽ¢¤½¤ì¤ÊŽ£Ž¡Ž¢¤³¤ìŽ£Ž¢¤½¤ìŽ£Ž¢¤¢¤ìŽ£¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é´·¤ì¤¿¸ýÄ´¤ÇŽ¢¤½¤ì¤Ê¡ÁŽ£¤È¤Ò¤È¤³¤ÈŽ¡¤·¤«¤·°ÕÌ£¤Þ¤Ç¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤ºŽ¢¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ë¤½¤ì¤À¡ª¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡©Ž£
¤È»Ç¤¦¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÆß¤¤È¿±þ¡Ä¡Ê¾Ð¡ËŽ¡
¥Ò¥ó¥È¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢
Ž¢¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤âŽ£¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Î¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¤Ë²ñ¾ì¤«¤éµßÀ¤¼ç¸½¤ë¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬½Ð¤·¤¿¥Ò¥ó¥È¤ÏŽ¤¡Ö¡Ø¥Ñ¥¯¡¦¥Ý¥´¥à¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ø¤½¤ì¤Ê¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤ÎŽ¡
¤·¤«¤·¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤ÏŽ¢¤½¤ê¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤èŽ£¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾ÐŽ¡
Àµ³Î¤Ê°ÕÌ£¤¬µâ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞŽ¢¤ª¤Þ¤¨¤â¡ªŽ£¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ²ò¤Ë¤Ï»ê¤é¤ºŽ¡
ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤È»È¤¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÏŽ¤¡ÖÎãÊ¸¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç
Ž¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ž¡¤½¤ì¤Ê¡ªŽ£¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤»¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç³åºÓ¡ª
Â³¤¤¤Æ¤ÏŽ¢¥¤¥é¥¤¥éŽ£Ž¡
Ž¢ÍÌ¾¤ÊÃ±¸ì¤Ç¤¹¤«¡©Ž£¤ÈÊ¹¤«¤ìŽ¤¡Ö¤³¤ìÎ®¹Ô¸ì¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¤È¥¶¥ï¤Ä¤¯¥Õ¥¡¥ó¤¿¤ÁŽ¡
¤¹¤ë¤ÈŽ¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÀï»Î¤¬ÇÏ¤ò¶î¤ë»þŽ¤¥¤¥ê¥ã¡ª¥¤¥ê¥ã¡ª¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÊÜ¤òÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤èŽ¡¤À¤«¤éÁá¤¯Áá¤¯¡ª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡©Ž£
¤È¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡
¼¡¤ËŽ¢½Æ¤Ç¥Ð¥ó¡ª¥Ð¥ó!Ž£¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Á´¤¯Àµ²ò¤¬½Ð¤ëµ¤ÇÛ¤Ê¤·Ž¡
¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¡¢Àµ²ò¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëŽ¢¥À¥ó¥¹¡ªŽ£¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡
Äü¤á¤ÆÀµ²ò¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
Ž¢¥¤¥é¥¤¥éŽ£¤ÏTikTok¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤ÎŽ¢¥¤¥é¥¤¥éŽ£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÈÈ½ÌÀŽ¡
Æ°²è¤¬Î®¤ì¡¢»×¤ï¤ºŽ¢¤¢¡Á¡ª¤³¤Î²Î¡ªŽ£¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÍÍ»ÒŽ¡
Ž¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹Ž£¤È¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¤ò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë½Ö´ÖŽ¤¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤¿í÷¤·¤¤Æó¤ÎÏÓŽ¡Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î¡Ö¥¥ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤¤À¼¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤Ž¢¥¤¥é¥¤¥éŽ£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤µ¤¹¤¬¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ç¤¹Ž¡
²Î»ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤âÆñ¤·¤¤¤«¤é¥Ñ¥¹¡ª¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢1¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤±²Ä°¦¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿Ž¡
Äù¤á¤ÏÀèÄø³Ð¤¨¤¿Ž¢¤½¤ì¤Ê¡Á¡×¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥°¥é¥àŽ¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼«¾Î¡¦²¿¤Ç¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ž¡
¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»öÁ°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼Ž¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ÓŽ¤¤µ¤Ã¤½¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¼ê´¬¤Ç¼Æ¦Ž¡¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ÏÇ¼Æ¦¤Ç¤¹Ž¡²È¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤¹Ž¡ËÜÅö¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¡Ö¤¨¡Á¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ž¡
¡Ê¼Â¤Ï°ÊÁ°Ž¤¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¥É¥é¥ÞŽ¢¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤Ž£¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝŽ¤¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¤¬Ç¼Æ¦¤Ø¤Î°¦¤ò¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ë
ÆüËÜ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÍè¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¡ÊÇ¼Æ¦´¬¤¡Ë¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡£
¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ºŽ¢ÈþÌ£¤·¤¤Ž£¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë£²¤Ä¤âËËÄ¥¤ê¿¿¤ÎÇ¼Æ¦¹¥¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ëŽ¤¤½¤·¤Æ¤Ò¤È¤³¤ÈŽ¢¤½¤ì¤Ê¡ªŽ£Ž¡
¼ã´³»È¤¤Êý¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÇOK¢ö¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤Î²ñ¾ì¡Ê¾Ð¡ËŽ¡
¤½¤Î¸å¤âŽ¢ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤Ž¡Ç¼Æ¦¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹Ž£¤ÈÇ¼Æ¦¹¥¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥óŽ¡
¡Ö1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¤ÈŽ¤ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¼«Á³¤ÈŽ¢¤¢¤¢¤¢¡Á¡Á¡ÁŽ£¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡
Ž¢¤³¤ì¤Ï¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ë¥¿¥ó¥Á¥ã¥ó¥¿¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ê´Å¤¤¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¸ò¸ß¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¡Ë ¤Ç¤¹¤ÍŽ¡´Ú¹ñ¤Ç¤¤¤¦ÊÆ²Û»ÒŽ£¤È¤Î¤³¤ÈŽ¡
3¤ÄÌÜ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¤«¤ê¤ó¤È¤¦ñ½Æ¬Ž¡
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ËŽ¢ÍÌ¾¤Ç¤¹¤«¡©Ž£¤ÈÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î°ì¤Ä¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡Ž¡
¤½¤·¤ÆŽ¢¼ºÎé¤·¤Þ¤¹Ž£¤È°ì¸ý¤Ç¥Ñ¥¯¤Ã¤ÈŽ¡
°ì¸ý¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¿åÊ¬¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é°Æ¤ÎÄêŽ¤¿å¤ò¥´¥¯¥´¥¯¤È°û¤ß»Ï¤á¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡£¿å¤ò°û¤àÍÍ»Ò¤â¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ï¥¤¥ë¥É¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª
ºÇ¸å¤Ï3¤Ä¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö»þ´ÖŽ¡
Áª¤Ð¤ì¤¿¤ª¤ä¤Ä¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÀ½ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Þ¤¹¤È¤Î¤³¤È¤ÇŽ¤»æÂÞ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¼¥í¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥¤¥É¡×¤Ë¡Ö¥¼¥í¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó²Û»Ò¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¥¼¥í¿Ô¤¯¤·Ž¡
Ž¢ËÍ¤â²¿¤¬¥¼¥í¤«¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤óŽ£¤ÈÅú¤¨Âç¾Ð¤¤Ž¡
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¼¥í¤È¤Ä¤¯¤â¤Î¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÅü¼Á¥¼¥í¤ÊÀ½ÉÊ¤ÇŽ¤·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤¤´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯Ž¤Î®¹ÔÃæŽ¡
Ž¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤Ž¡¤Ç¤â¤³¤ì¤é¤ÏËÍ¤¬ÉáÃÊ¤«¤éËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡ÄŽ£¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡£¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¢Ž¤¤¤¤è¤¤¤è¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤ä¤Ä¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¤ª¤ä¤Ä¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿3¿Í¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤´é¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈŽ¤²¿¤òÁª¤Ö¤«¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»æÂÞ¤Î¸å¤í¤Ç¥¬¥µ¥´¥½Ž¡
Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¼ê´¬¤Ç¼Æ¦¤Ç¤·¤¿¡ª
¿¿¤ÎÇ¼Æ¦¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ž¢¡ÊÆüËÜ¤Ç¡Ë½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬Ž¤³§¤µ¤ó¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©Ž£¤È³ÎÇ§Ž¡
¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡ª¡ª¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢Ž¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âËÍ¤¬1¿Í¤Ç¿Ê¹Ô¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Ž¤³§¤µ¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹Ž£¤È¾Ð´éŽ¡
¢£¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¹ßÎ×¡ª¥®¥¿¡¼¤ÇÈøºêË¡õÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ÎÌ¾¶Ê¤òÇ®¾§
Ž¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬Ž¤¤³¤³¤«¤é¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹Ž¡¥µ¥ó¥µ¥óÂç³Ø¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡¥µ¡¼¥¯¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò¿Þ¤ê¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤ÍŽ¡º£Æü¤Ï¥µ¥ó¥µ¥óÂç³ØÆüËÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹Ž¡
¤Þ¤º1¿ÍÌÜ¤Ï¥®¥¿¡¼¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÄ¹¤Ç¤¹Ž£¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤ÈÁÇÁá¤¯½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¥®¥¿¡¼¡¦¥µ¡¼¥¯¥ëÉô²°É÷¤Î±ÇÁü¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç
Ž¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏŽ¡¥í¥Þ¥ó¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥®¥¿¡¼¡¦¥µ¡¼¥¯¥ëÄ¹¡É ¥¤¡¦¥µ¥ó¥µ¥à¡É ¤Ç¤¹Ž£¤È¼«¸Ê¾Ò²ðŽ¡
Ž¢¤Ê¤¼¡É ¥¤¡¦¥µ¥ó¥µ¥à¡É ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¤ÎÌ¾Á°¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤ÎºÇ¸å¤Î¥¤¤Ï¿ô»ú¤Î2¤òÉ½¤·¤Þ¤¹Ž¡ËÍ¤Ï¼¡ÃË¤Ê¤Î¤ÇÌ¾Á°¤Ë¿ô»ú¤Î2¤òÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹Ž¡¤Ê¤Î¤Ç¥¤¡¦¥µ¥ó¥µ¥à¡Ê¥µ¥à¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç3¡Ë¤ÏËÍ¤Î¥µ¥Ö¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤ÍŽ¡¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥¤¡¦¥µ¥à¥µ¡Ê4¡ËŽ¤¥¤¡¦¥µ¥à¥ª¡Ê5¡ËŽ¤¥¤¡¦¥µ¥à¥æ¥¯¡Ê6¡Ë ¤È¿ô¤¨»Ï¤á¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡
¿ô»ú¤Ç¤¹¤«¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥µ¥Ö¥¥ã¥é¤¬ºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
Ž¢º£Æü¤Ï¥®¥¿¡¼¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿Ž£¤È¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£
¥¹¥Ä¡¼¥ë¤ËºÂ¤ê¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤ë»Ñ¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈŽ¡
¿å¤ò¥´¥¯¥´¥¯¤È°û¤ó¤Ç¤«¤éŽ¤¥Þ¥¤¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¥®¥¿¡¼¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òŽ¡
½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç
Ž¢¤È¤³¤í¤ÇºòÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤êŽ¤º£Æü¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Ž¤À²¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹Ž£¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤¦¥³¥á¥ó¥ÈŽ¡¤½¤·¤Æ´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¥®¥¿¡¼¤ò¤Ä¤Þ¤Ó¤¯¤ÈŽ¢½àÈ÷¤Ç¤¤Þ¤·¤¿Ž£¤É¤ó¤Ê¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ž¡
¤³¤³¤Ç¤Ê¤¼¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿Ž¡
Ž¢·»¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡¤½¤·¤ÆÀèÄøÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÆŽ¤¤â¤Ã¤È¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹Ž¡½é¤á¤ÆÃÆ¤¤¤¿¶Ê¤ÏX JAPAN¤Î¡Ø¹È¡Ù¤Ç¤¹Ž£¤È¤Î¤³¤È¡ª
²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤¢¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤¶Ê¤ò¡ª¡©¤È¤¶¤ï¤á¤¤¬Ž¡
Ž¢º£²ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÍè¤¿¤Î¤ÇÆüËÜ¤Î¶Ê¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿Ž¡¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹Ž¡Çï¼ê¡Á¡ªŽ£¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¶Ê¤Ï¡Ä
ÈøºêË¤ÎÌ¾¶ÊŽ¢I Love YouŽ£Ž¡
½Ð¤À¤·¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑŽ¡
¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤È¼ê´¬¤Ç¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤éŽ¡
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÇÃÃ¤¨¤¿°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¤³¤Î¶Ê¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¤¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿Ãæ¤Ç£±ÈÖ¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡½À¤é¤«¤¤Î¢À¼¤â´°àú¤Ç¡¢¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç²Î¤¤¤¢¤²¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡£
¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤â¤Á¤í¤ó²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê³åºÓ¡ª
2¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ²Î¤¦¤È¤¤¤¦ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ÎŽ¢LemonŽ£Ž¡
¤³¤ì¤Þ¤¿¥¬¥é¥ê¤È°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬Ž¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¡ª
À¼¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Î»È¤¤ÊýŽ¤´ËµÞ¤ÎÉÕ¤±Êý¤¬´°àú¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óŽ¤³Ú¶Ê¤ò¼«Ê¬¤Î¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬À¨¤¤¡£
¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤«J-pop¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹Ž¡
2¶Ê¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤Æ²ñ¾ì¤«¤éÊ¨¤µ¯¤³¤ëÂç³åºÓŽ¡
ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÇï¼ê¤ÏÌÄ¤ê»ß¤ß¤Þ¤»¤óŽ¡
Ž¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡É I Love You¡É ¤Ï°ìÅÙ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¶ÊŽ¡¤½¤·¤ÆÂ¾¤Ë²¿¤ò²Î¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿Ž¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡É Lemon¡É ¤¬ÎÉ¤¤¶Ê¤À¤È»×¤¤²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿Ž¡¤Ç¤â²Î»ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿Ž£¡£
Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£´Ú¹ñÌ±Â²ÅÁÅýÉñÍÙ¡õ¥Ê¥ó¥¿¤òÈäÏª¡ªÀ¨¤¹¤®¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Ý¥ó¥µ¥ó¥¿¥ë¥Á¥å¥à¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬ÅÐ¾ìŽ¡¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ê¶Á¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇŽ¤¥Ý¥ó¥µ¥ó¥¿¥ë¥Á¥å¥à¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿Ž¡
Ž¢¥Ý¥ó¥µ¥ó¥¿¥ë¥Á¥å¥à¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÌ±Â²ÅÁÅýÉñÍÙ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤ÆŽ¤ËÍ¤Ï¹â¹»»þ¤ËÉûÀì¹¶¤ÇÁª¤Ó½¬¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡º£²ó¤Ï¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡ÊÅ°Äì¤·¤ÆÂç³Ø¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡ª¡ËŽ¤´Ú¹ñ¤ÎÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹Ž¡¤½¤ì¤Ç¤Ï½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤¹Ž¡
¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡ËÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¡ª¡¡
¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ï10ÉÃ¿ô¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÍŽ£¤ÈÉñÂæÂµ¤Ë¹Ô¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇŽ¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿ô¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ÁŽ£¤ÈÇ°²¡¤·Ž¡Ž¢¥·¥¸¥ã¥¯¡ª¡Ê¤Ï¤¸¤á¡ª¡ËŽ£¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤ÆŽ¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹Ž¡
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥ë¥Á¥å¥à¤È¤Ï¥¿¥ë¡Ê²¾ÌÌ¡Ë¤ò¤«¤Ö¤ê¥Á¥å¥à¡ÊÍÙ¤ê¡Ë¤òÍÙ¤ë¤³¤ÈŽ¡
¿ÍÊª¤äÆ°ÊªŽ¤¿À¤Ê¤É¤ËÊ±Áõ¤·ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÂæ»ì¤ò¸ì¤ë±é·à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹Ž¡
ÆÃ¤Ë¥Ý¥ó¥µ¥ó¡ÊË±»³¡Ë¥¿¥ë¥Á¥å¥à¤¬ÍÌ¾¤ÇŽ¤ÍÙ¤ê¤¬·Ú²÷¤Ê¾åŽ¤ÅÀ¡É¥Ï¥ó¥µ¥à¡É¤È¤¤¤¦Ä¹¤¯¤ÆÇò¤¤ÉÛ¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤ÁÆ°¤¤¬²ÚÎï¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹Ž¡¥¿¥ë¥Á¥å¥à¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¡Ø²¦¤ÎÃË¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ÍŽ¡
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤éŽ¤¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¤ÏÂ¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÈ¯´ø¤·»ä¤¿¤Á¤ò¤µ¤é¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹Ž¡
ÆÍÁ³¤ÎËÜ³ÊÅªÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎŽ¤À¨¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²ñ¾ìŽ¡
¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î°ì¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë
Ž¢³§¤µ¤óŽ¤½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹Ž¡ËÜÅö¤Ï¥¿¥ë¡Ê²¾ÌÌ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬Ž¤ËÍ¤Î´é¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¾ÌÌ¤Ê¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿Ž£¤È¤Î¤³¤ÈŽ¡
¤¹¤ë¤ÈŽ¢¤³¤Î¥Ý¥ó¥µ¥ó¥¿¥ë¥Á¥å¥à¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÄ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Þ¤·¤¿Ž¡ËÍ¤Ï¥µ¡¼¥¯¥ëÄ¹¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥µ¡Ê4¡Ë¤Ç¤¹Ž£¤ÈºÆ¤Ó¥µ¥Ö¥¥ã¥éÅÐ¾ìŽ¡
¤½¤·¤ÆŽ¢¼Â¤ÏËÍŽ¤¥¿¥ë¥Á¥å¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ê¥ó¥¿¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹Ž¡¤Ê¤Î¤Ç¥Ê¥ó¥¿¡¦¥µ¡¼¥¯¥ëÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹Ž¡¥Ê¥ó¥¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ±Â¯Åª¤Ê¥É¥é¥à¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡¥Ê¥ó¥¿¤â¾å¼ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èŽ¡¥Ê¥ó¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¾Ò²ð¤¹¤ë¤ÈËÍ¤Ï·Ù»¡¹ÊóÃÄ¤ÇÊ¼Ìò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿Ž¡¤½¤³¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¹Êó³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥Ê¥ó¥¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤·¤¿Ž¡¤½¤·¤Æ2Ç¯´Ö¥Ê¥ó¥¿¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±Ž¤¥Ê¥ó¥¿¤ÎËÀ¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡
¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤ÏÆüËÜ¤ÎÂÀ¸Ý¤ò¥Ê¥ó¥¿¤À¤È»×¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž£
¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓŽ¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È½àÈ÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ç¥Ê¥ó¥¿¤Ï´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤È¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ë¡ª
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤¿¶ÚÆù¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇŽ¤¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡¡Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤Ïº£Æü¥¤¥ÁÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡Ë
Ž¢¤½¤ì¤Ç¤Ï·³À¸³è¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡ªŽ£¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥Ê¥ó¥¿¤Î±éÁÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈŽ¡
»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤áŽ¢¥Õ¥Ã¡ªŽ£¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥ê¥º¥à¤ÇÂÀ¸Ý¤òÂÇ¤Á»Ï¤á¤Þ¤¹Ž¡
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÁá¤¯¤Ê¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹Ž¡
ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥ê¥º¥à¤È¶¦¤Ë¥µ¥ó¥¤¤µ¤ó¤Î¶ÚÆù¤Ë¤Ï¸÷¤ë´À¤¬¡ÄŽ¡
ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥ê¥º¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óÆñ²ò¤Ë¤Ê¤êŽ¤»ä¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¤â¤¦Å£ÉÕ¤±¤ËŽ¡
¸åÈ¾¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë¤È¼ó¤ò·ã¤·¤¯¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éŽ¢¥ª¥¤¡ª¥ª¥¤¡ªŽ£¤ÈÁêÄÈ¤òÆþ¤ìºÇ¸å¤Ë¤Ï¸ý¾å¤Þ¤ÇŽ¡
ÇÐÍ¥¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤¹¤®¤ÆŽ¤Êòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡ª
±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬¡ª¡ª¡ª
´À¤À¤¯¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤¬°áÁõ¤òÀ°¤¨¤ËÉñÂæÂµ¤ËÆþ¤Ã¤¿´Ö¤â¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤¶¤ï¤á¤¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£¡ÖÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ä¼«É®¤Î¼ê»æ¤Ë¹þ¤á¤¿¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤
¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤ÆºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡
Ž¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©Ž£
¤â¤Á¤í¤ó²ñ¾ìÁ´°÷120%¤ÎÂçÀ¼¤ÈÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¤Þ¤¹Ž¡
Ž¢¤³¤¦¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿Ž¡¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©Ž£
¤â¤Á¤í¤ó¡ª¤³¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤È¤¤¤¦Âç¶½Ê³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¡£
Ž¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï°ÊÁ°¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬Ž¤Ã±ÆÈ¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤â¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤ÇÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬Ž¤¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹Ž¡»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤ÍŽ£
¤È¡¢¤³¤³¤Ç³°¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÓ»þ·×¤òÃåÍÑŽ¡
Ž¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1»þ´Ö¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¤ÍŽ¡º£Æü¤Ï°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¤º£¸å¤â¥µ¥ó¥µ¥óÂç³ØÆüËÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Ž£¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ž¡
¤³¤ó¤ÊÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤é¡¢Î¥¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Ž¢ºÇ¸å¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤¿ËÍ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹Ž¡ºÇ¸å¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¼ÒÄ¹¤Î¤ªÉÊ½ñ¤¡Ù¤ÎOST¤«¤é¡Ø2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ò²Î¤Ã¤ÆŽ¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž£
¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏŽ¢¤¨¡Á¡Á¡Á¡Á¡ªŽ£¤È¤¤¤¦À¼Ž¡
¤Ê¤«¤Ê¤«¼ý¤Þ¤é¤º¾¯¤·¾Ç¤êµ¤Ì£¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤Ž¡
¤¹¤ë¤ÈŽ¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹Ž¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªŽ£¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Ž¢2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦Ž£¤òÇ®¾§¤·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿Ž¡
¤·¤«¤·¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ï»ß¤Þ¤ºŽ¤¼êÇï»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¥³¡¼¥ë¤Ë¡ª
¤½¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë°áÁõÂØ¤¨¤·¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡ª
¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÎÞ¤È´À¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹Ž¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤³¤³¤Çº£Æü¤Î»×¤¤½Ð¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦Ž£¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±ÆŽ¡
Ž¢º£Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç°ìÈÖ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ê¥ó¥¿¤Ç¤¹¤ÍŽ¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë´À¤ò¤«¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿Ž¡Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Ž¤ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹Ž£
¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿ô¡¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ë´¶¼Õ¤ÎÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë²ñ¾ìŽ¡
Ž¢¼Â¤Ïº£ÆüŽ¤ÊÌ¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤ò¼þ¤ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Ž¤¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤ÈŽ£¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬
Ž¢¥á¥í¤¤¡ªŽ£¤Ç¤·¤¿Ž¡
Ž¢Ìë¸ø±é¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹Ž¡ºÇ¸å¤Î¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹Ž¡¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡°Ê¾åŽ¤¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ç¤·¤¿Ž£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¾þ¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¥É¥é¥ÞŽ¢³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ãŽ£¤ÎOST¤«¤é¼«¿È¤¬²Î¤Ã¤¿¶ÊŽ¢I Hope You¡Çre HappyŽ£Ž¡´ÖÁÕ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç
Ž¢³§¤µ¤óŽ¤»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž£¤È¤´°§»¢Ž¡
¤½¤·¤Æ²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æÈô¹Ôµ¡¤ò°ì¤ÄŽ¤²ñ¾ì¤ËÈô¤Ð¤·Ž¤Ì¥ÏÇ¤¹¤®¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬½ªÎ»Ž¡
¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤¿¼«É®¤Î¼ê»æ¤¬Ž¡
Ž¢³§¤µ¤ó»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤ÆŽ¤ÀÛ¤¤¤Ç¤¹¤¬¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿Ž¡
ÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡
-¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤- 2025.10.05 Ž£
¤½¤³¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤âŽ¢감사합니다¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¿¥ë»þ´Ö1»þ´Ö20Ê¬¡¢Ãæ¿È¤ÎÇ»¸ü¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬ÂçËþÂ¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤ÎÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ž¡
¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ž¤¤½¤·¤Æ¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ó¥Ã¥°¥·¥Æ¥£¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¤â¡¢¿ÍÊÁ¤â¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÛÁü¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡ª
ÏÂ¤Þ¤»¥È¡¼¥¯¤ä²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óŽ¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅÁÅý·ÝÇ½¤Þ¤Ç´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢£¤ß¤ó¤·¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
´ÚÎ®¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡£´ÚÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£½é¤á¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ï¥¥à¡¦¥ì¥¦¥©¥ó¼ç±é¤Î¡Ø²°º¬Éô²°¤Î¥Í¥³¡Ù¡£Netflix¡¢Prime Video¡¢Disney¡Ü¡¢U-NEXT¡¢Lemino¤ò¶î»È¤·ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤òÄÉ¤¦Æü¡¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¡Ê@chungminsil/¡÷minsil323)¤ÈTikTok(@minsil323)¤Ç¡ª
¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡¿Äó¶¡¡§Prime Video
¡Ú¼èºà¡¦Ê¸=¤ß¤ó¤·¤ë¡Û