作品内の雰囲気とキャラをブレンドで表現！TVアニメ『水属性の魔法使い』とコラボした水出しコーヒーが期間限定で登場
株式会社筒井商店が展開する「OK COFFEE」から、TVアニメ『水属性の魔法使い』の世界をイメージした水出しコーヒーが発売される。公式ECサイトおよびアニメグッズ量販店で、販売期間は2025年10月29日(水)17時から2026年1月31日(土)の期間限定。キャラクターをイメージした3種のブレンドのほか、水ゼリーとコーヒーゼリーもラインナップ。ファンに至福のコーヒータイムを届けてくれそうだ。
【写真】3種がセットになった「水出しコーヒー・3パックセット」も登場
■水属性にちなんだ“水出し”タイプ
作品やキャラクターの雰囲気に合わせ、毎回異なるオリジナルブレンドを届けているOK COFFEE。今回はTBS、BS11ほかにて2025年7月に放送されていたTVアニメ『水属性の魔法使い』とのコラボレーション商品として、主人公・涼、剣士・アベル、エルフの美女剣士・セーラをそれぞれイメージした3種のブレンドを販売する。
いずれのブレンドも、「水属性」という作品のポイントにちなみ、同店のアニメコラボとしては初となる“水出しコーヒー”を採用。「コーヒー500ミリリットル」と詠唱し、12時間ほど抽出すれば、おいしい水出しコーヒーが完成する。
3袋入りセット(ランダム缶バッジ1個付き)も用意されているので、飲み比べてみるのも楽しそうだ。
なお、水出しコーヒーの価格は各756円。３パックセット(缶バッジ付き)の価格は1980円となっている。
※水出しコーヒー・3パックセットの缶バッジは、涼、アベル、セーラのいずれかひとつがランダムで付属
■ ブレンドで3人のキャラをイメージ
■涼ブレンド(コロンビア・ブラジル・キリマンジャロ)
飾らない強さと、剣と魔法の両方を操る涼をイメージした、王道で飲みやすいブレンド。キリマンジャロの軽やかな酸味とコロンビアのほろ苦さのバランスが絶妙だ。
コク★★★☆☆／酸味★★☆☆☆／苦味★★★☆☆／香り★★★☆☆
■アベルブレンド(インドネシア・ブラジル・コロンビア)
「赤き剣」のリーダーであり、力強くも誠実な剣士・アベルを、深煎りで表現したブレンド。しっかりとした苦味とコクが際立つ、重厚な味わいが堪能できる。
コク★★★☆☆／酸味☆☆☆☆☆／苦味★★★★★／香り★★★★☆
■セーラブレンド(ブラジル・コロンビア・エチオピアモカ)
剣士でありながらも優美なセーラのイメージにふさわしい、モカのフルーティーな甘みと酸味を加えた、軽やかなブレンド。華やかでさわやかな香りが特徴だ。
コク★☆☆☆☆／酸味★★★☆☆／苦味★☆☆☆☆／香り★★★☆☆
■水ゼリーとコーヒーゼリーも新登場
今回のコラボでは、新商品として、水ゼリーとコーヒーゼリーも新登場。ほんのり甘めのテイストに、つるっとした食感が楽しいゼリーに仕上がっている。
さらに、瓶入りのラテベースも用意。牛乳や豆乳で割って楽しむことができる。
水出しコーヒー＆ゼリーの販売期間は、2025年10月29日(水)の17時から、2026年1月31日(土)の23時59分まで。価格は水ゼリー＆コーヒーゼリーセットが1620円で、ラテベースが2160円。発送日は注文より約1カ月となっている。
＜OK COFFEE店舗情報＞
【本店】大阪府和泉市大野973-3 葉菜の森敷地内
【東大阪店】大阪府東大阪市荒川3-26-22
【OK COFFEE namba】大阪府大阪市中央区西心斎橋2-14-8 アパホテル心斎橋西1階
【OK COFFEE Saga Roastery】佐賀県神崎郡吉野ケ里町吉田273-11
【OK COFFEE & Waffle】佐賀県三養基郡上峰町坊所1550-3「道の駅 かみみね」内
【OK COFFEE MEGURO】東京都港区白金台3-18-15 B棟
今回の期間限定商品について、担当者に話を聞いた。
ーー今回の期間限定商品の狙いは？
「水属性の魔法使い」という「水」をテーマとした作品とのコラボにより、単なるアイスコーヒーではなく、“水”出し であるという点にこだわりをもって、作品のファンへのアプローチを考えました。またコーヒー好きの一般の方にも、この水出しコーヒーをきっかけに、作品に興味を持っていただければという思いで、このたび商品化をしました。
ーー今回の期間限定商品の目玉は？
水出しコーヒーは、主人公の涼、剣士のアベル、エルフのセーラという、作中でも特に個性的な3人をピックアップし、それぞれのキャラクターをイメージしたブレンドにしました。さらに、今回は特別に「水ゼリー」を開発しました。つるっとした食感を楽しめる甘いゼリーで、お子様も楽しめる仕上がりです。
ーー今回の期間限定商品のアイデアはどのようにして生まれた？
権利元の担当様との会議の中で、ちょっとしたフラッシュアイデアをきっかけにスタートしました。そこからは、キャラクターの性格や雰囲気などからイメージをふくらませて味を決めています。3パック入りの飲み比べができる商品で試していただきたいのですが、どれも違った味わいとなるようにブレンドをしております。「水出しコーヒー」というと夏場のイメージがありますが、この作品を通して、いつでも楽しめるコーヒーのひとつの楽しみ方として受け取ってもらえたらうれしいです。
この機会に、特別な水出しコーヒーをチェックしてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■水属性にちなんだ“水出し”タイプ
作品やキャラクターの雰囲気に合わせ、毎回異なるオリジナルブレンドを届けているOK COFFEE。今回はTBS、BS11ほかにて2025年7月に放送されていたTVアニメ『水属性の魔法使い』とのコラボレーション商品として、主人公・涼、剣士・アベル、エルフの美女剣士・セーラをそれぞれイメージした3種のブレンドを販売する。
いずれのブレンドも、「水属性」という作品のポイントにちなみ、同店のアニメコラボとしては初となる“水出しコーヒー”を採用。「コーヒー500ミリリットル」と詠唱し、12時間ほど抽出すれば、おいしい水出しコーヒーが完成する。
3袋入りセット(ランダム缶バッジ1個付き)も用意されているので、飲み比べてみるのも楽しそうだ。
なお、水出しコーヒーの価格は各756円。３パックセット(缶バッジ付き)の価格は1980円となっている。
※水出しコーヒー・3パックセットの缶バッジは、涼、アベル、セーラのいずれかひとつがランダムで付属
■ ブレンドで3人のキャラをイメージ
■涼ブレンド(コロンビア・ブラジル・キリマンジャロ)
飾らない強さと、剣と魔法の両方を操る涼をイメージした、王道で飲みやすいブレンド。キリマンジャロの軽やかな酸味とコロンビアのほろ苦さのバランスが絶妙だ。
コク★★★☆☆／酸味★★☆☆☆／苦味★★★☆☆／香り★★★☆☆
■アベルブレンド(インドネシア・ブラジル・コロンビア)
「赤き剣」のリーダーであり、力強くも誠実な剣士・アベルを、深煎りで表現したブレンド。しっかりとした苦味とコクが際立つ、重厚な味わいが堪能できる。
コク★★★☆☆／酸味☆☆☆☆☆／苦味★★★★★／香り★★★★☆
■セーラブレンド(ブラジル・コロンビア・エチオピアモカ)
剣士でありながらも優美なセーラのイメージにふさわしい、モカのフルーティーな甘みと酸味を加えた、軽やかなブレンド。華やかでさわやかな香りが特徴だ。
コク★☆☆☆☆／酸味★★★☆☆／苦味★☆☆☆☆／香り★★★☆☆
■水ゼリーとコーヒーゼリーも新登場
今回のコラボでは、新商品として、水ゼリーとコーヒーゼリーも新登場。ほんのり甘めのテイストに、つるっとした食感が楽しいゼリーに仕上がっている。
さらに、瓶入りのラテベースも用意。牛乳や豆乳で割って楽しむことができる。
水出しコーヒー＆ゼリーの販売期間は、2025年10月29日(水)の17時から、2026年1月31日(土)の23時59分まで。価格は水ゼリー＆コーヒーゼリーセットが1620円で、ラテベースが2160円。発送日は注文より約1カ月となっている。
＜OK COFFEE店舗情報＞
【本店】大阪府和泉市大野973-3 葉菜の森敷地内
【東大阪店】大阪府東大阪市荒川3-26-22
【OK COFFEE namba】大阪府大阪市中央区西心斎橋2-14-8 アパホテル心斎橋西1階
【OK COFFEE Saga Roastery】佐賀県神崎郡吉野ケ里町吉田273-11
【OK COFFEE & Waffle】佐賀県三養基郡上峰町坊所1550-3「道の駅 かみみね」内
【OK COFFEE MEGURO】東京都港区白金台3-18-15 B棟
今回の期間限定商品について、担当者に話を聞いた。
ーー今回の期間限定商品の狙いは？
「水属性の魔法使い」という「水」をテーマとした作品とのコラボにより、単なるアイスコーヒーではなく、“水”出し であるという点にこだわりをもって、作品のファンへのアプローチを考えました。またコーヒー好きの一般の方にも、この水出しコーヒーをきっかけに、作品に興味を持っていただければという思いで、このたび商品化をしました。
ーー今回の期間限定商品の目玉は？
水出しコーヒーは、主人公の涼、剣士のアベル、エルフのセーラという、作中でも特に個性的な3人をピックアップし、それぞれのキャラクターをイメージしたブレンドにしました。さらに、今回は特別に「水ゼリー」を開発しました。つるっとした食感を楽しめる甘いゼリーで、お子様も楽しめる仕上がりです。
ーー今回の期間限定商品のアイデアはどのようにして生まれた？
権利元の担当様との会議の中で、ちょっとしたフラッシュアイデアをきっかけにスタートしました。そこからは、キャラクターの性格や雰囲気などからイメージをふくらませて味を決めています。3パック入りの飲み比べができる商品で試していただきたいのですが、どれも違った味わいとなるようにブレンドをしております。「水出しコーヒー」というと夏場のイメージがありますが、この作品を通して、いつでも楽しめるコーヒーのひとつの楽しみ方として受け取ってもらえたらうれしいです。
この機会に、特別な水出しコーヒーをチェックしてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。